NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg im frühen Handel um 0,98 Prozent auf 112,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,78 Prozent.

Im Februar war die Zahl der Beschäftigten in der US-Wirtschaft zwar unerwartet stark gestiegen. Die US-Regierung hatte zum Handelsauftakt am amerikanischen Rentenmarkt aber auch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit gemeldet. Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,6 Prozent, während der Markt ein Verharren der Rate auf dem langjährigen Tief bei 3,4 Prozent erwartet hatte.

Zudem sind die Stundenlöhne im Februar weniger stark gestiegen als erwartet. "Ein geringerer Lohnauftrieb dürfte wesentlich dazu beitragen, dass auch die zuletzt hartnäckig hohe Inflation im Dienstleistungssektor langsam nachgibt", kommentierte Analyst Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg.

Nach der Veröffentlichung der Daten sind Renditen der US-Staatspapiere gesunken. Am Markt hat die Spekulation auf stärker steigende Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation nach dem Arbeitsmarkt einen Dämpfer erhalten. Zuletzt hatte US-Notenbankchef Jerome Powell stärkere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen und dies unter anderem mit dem robusten Arbeitsmarkt begründet./jkr/jsl/mis