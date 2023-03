Am US-Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein bewegter Handelsstart ab. Während die Futures grünes Licht für die Technologiewerte geben, zeichnen sich bei den Standardtitel weitere Verluste ab. Grund dafür dürfte auch der jüngste US-Arbeitsmarktbericht sein, der ebenfalls durchwachsen ausgefallen ist.Der Arbeitsmarkt in den USA zeigt sich unverändert von seiner starken Seite: Mit 311.000 neu geschaffenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...