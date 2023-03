Die Konferenz mit dem Titel "Future of Education, Science, and Culture International Organizations Forum" (FESCIOF) hat ihre erste Zusammenkunft in Riad erfolgreich beendet. Zum ersten Mal kamen die Organisation der Arabischen Liga für Bildung, Kultur und Wissenschaft (Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization, ALECSO), die Organisation der Islamischen Welt für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization, ICESCO) und die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) sowie mehr als 100 internationale Organisationen zusammen, um die Vorteile der Zusammenarbeit zu nutzen und die Zukunft der internationalen Organisationen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur voranzutreiben.

(from left to right) H.E. Mohamed Ould Amar, Director General, ALECSO, H.E. Dr. Salim Al Malik, ICESCO and Costanza Farina, Director, Regional Bureau for Education in the Arab States UNESCO Representative to Lebanon and Syria (Photo: AETOSWire)

Nach Abschluss des Forums kündigten die Organisatoren an, dass sie sich für eine weitere Zusammenarbeit zwischen internationalen Organisationen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur einsetzen werden. Sie bekräftigten die Bedeutung von FESCIOF als innovativer Versuch, die Anstrengungen zu bündeln und die positiven Auswirkungen durch Zusammenarbeit zu maximieren. Saudi-Arabien hat außerdem die Initiative ergriffen, die nächsten beiden FESCIOF-Veranstaltungen in den Jahren 2025 und 2027 auszurichten.

Die FESCIOF-Konferenz umfasste mehr als 20 Podiumsdiskussionen und über 65 Redner, die unter dem Motto "Together for Impact in the 21st Century" (Gemeinsam für den Erfolg im 21. Jahrhundert) referierten. Das Ziel war dabei, einen aufschlussreichen Diskurs zu fördern und den Wissensaustausch zu erleichtern, um eine gemeinsame Vision zu entwickeln und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu aufzutun.

Neben hochrangigen Vertretern von UNESCO, ALECSO und ICESCO förderte die Veranstaltung den organisationsübergreifenden Dialog innerhalb eines breiten Ökosystems von Entscheidungsträgern. Zu den Referenten und Teilnehmern gehörten internationale Organisationen wie die Islamic Development Bank (IsDB) Group und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) sowie Experten und führende Köpfe aus den Bereichen Organisationsdesign und -management von renommierten akademischen Einrichtungen und namhaften Organisationen wie der Harvard Business School, der London Business School, dem INSEAD Blue Ocean Strategy Institute, Google und Visa, um nur einige zu nennen.

Die Vertreter der internationalen Organisationen aus den Bereichen Bildung, Kultur und Wissenschaft zogen Bilanz über die Diskussionen während des Forums, hoben dessen Erfolge hervor und würdigten den Wert, den Partnerschaften zwischen der Zivilgesellschaft und dem privaten Sektor für die Welt haben. In der abschließenden Sitzung "Vorbereitung der künftigen Zusammenarbeit" betonten die Podiumsteilnehmer, S.E. Mohamed Ouled Amar, Generaldirektor der ALECSO; S.E. Dr. Salim Al-Malik, Generaldirektor der ICESCO; Costanza Farina, Direktorin des Regionalbüros in Beirut und Vertreterin der UNESCO im Libanon und in Syrien, die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit fortzusetzen, um eine "Together for Impact"-Roadmap zu erstellen, mithilfe der gemeinsame Ziele erreicht und eine bessere Zukunft für alle geschaffen werden soll.

"Als Organisationen und Organisatoren müssen wir zur richtigen Zeit und am richtigen Ort aktiv werden, denn die Herausforderung ist der Wert der Zeit", sagte S.E. Al-Malik. Er lobte auch die Ziele der FESCIOF und sagte, dass die ICESCO die Ergebnisse der Konferenz optimal nutzen und "in die Tat umsetzen" werde.

Farina hob die gegenseitige Abhängigkeit der drei Bereiche Bildung, Kultur und Wissenschaft hervor und betonte: "Wir können keine Fortschritte in der Bildung erzielen, wenn wir nicht gleichzeitig in der Wissenschaft und in der Kultur Fortschritte erzielen."

S.E. Mohamed Ould Amar, Generaldirektor der ALECSO, schloss mit den Worten: "Die Ziele dieses Forums sind glasklar, wir arbeiten gemeinsam daran, sie zu erreichen."

Ziel des FESCIOF ist es, eine kollaborative und vertrauenswürdige globale Plattform zu schaffen, auf der internationale Organisationen zusammenkommen und zukünftige Chancen nutzen können. Die Veranstaltung fördert den offenen Dialog und die Partnerschaft zwischen den Akteuren, um eine Roadmap für eine effektivere Zusammenarbeit internationaler Organisationen zu erstellen und gleichzeitig einen nachhaltigen Mechanismus für Partnerschaften zu schaffen, die aus dem Forum hervorgehen.

Das FESCIOF, das vom 8. bis 9. März stattfand, wird gemeinsam von der ALECSO und der SNC organisiert.

