Finanzchef verlässt United Internet - Außerdem: Mit HSBC kostenlos auf die Invest

Auf eigenen Wunsch verlässt der bisherige Finanzchef von United Internet das Unternehmen. Ein Nachfolger ist schon gefunden. Außerdem: Deutschlands größte Finanzmesse findet in einer Woche statt. HSBC gibt Ihnen die Möglichkeit, kostenlos an diesem Event teilzunehmen!



Am Freitag Mittag verkündete United Internet, dass der bisherige Finanzchef Martin Mildner zum Ende des aktuellen Monats sein Amt auf eigenen Wunsch hin nicht weiter fortführen werde. Ein Nachfolger ist schon gefunden. Mit Anfang April wird Ralf Hartings das Amt weiterführen, dieser war zuvor Finanzvorstand bei 1&1. Ebenfalls wird Markus Huhn in den Vorstand des Konzerns aufgenommen und übernimmt die Zuständigkeit im Bereich der Shared Services.









Quelle: HSBC