Deutsche Oldtimer steigern ihren Wert um 84,5% im Schnitt - Deutsche Automarken steigern ihren Wert weltweit am meisten Deutschlands Liebe zum Auto ist schwer in Worte zu fassen, schließlich ist Deutschland das Land, in dem das Auto erfunden wurde. Es ist jedoch möglich, diese Liebe in Zahlen zu fassen, anhand von Oldtimern. Mit zunehmendem Alter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...