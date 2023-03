NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem Kursrutsch am Donnerstag nur etwas weiter nachgegeben. Während Bankwerte am Freitag weiterhin unter der Furcht vor Kreditausfällen angesichts der bereits stark gestiegenen Zinsen litten, sorgten die jüngsten Daten vom Arbeitsmarkt für etwas Beruhigung. Dieser zeigte sich im Februar trotz steigender Arbeitslosigkeit weiter von seiner starken Seite.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,19 Prozent auf 32 195,13 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Verlust von fast vier Prozent an.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,35 Prozent auf 3904,56 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,27 Prozent auf 11 963,15 Punkte./la/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711