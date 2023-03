© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Warren Buffett hat sein Engagement in einen Ölmulti massiv aufgestockt. Was hat er vor? Erklärungsversuche.

Über seine Holding Berkshire Hathaway hat der 92-Jährige Buffett in den vergangenen Tagen für 355 Millionen US-Dollar (342 Millionen Euro) rund 5,8 Millionen Papiere von Occidental Petroleum erworben, wie aus Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Damit steigt der Anteil von Buffetts Investmentfirma an dem Öl-Konzern auf jetzt 22,2 Prozent, was etwa 200 Millionen Aktien im Wert von etwa 12 Milliarden US-Dollar entspricht.

Damit ist Buffett bereits der größte Anteilseigner an dem Unternehmen, aber könnte sein Engagement trotzdem weiter ausbauen. Denn im August letzten Jahres hat Buffett grünes Licht von der US-Netzregulierungsbehörde FERC erhalten, bis zu 50 Prozent der Occidental Petroleum-Stammaktien zu erwerben.

Für den Ölmulti selbst hat sich Buffetts Zukauf bereits monetär ausgezahlt. Nach Bekanntwerden gewann die Occidental Petroleum-Aktie rund 3,5 Prozent an Wert. Und hat laut Meinung vieler Analysten noch deutlich Luft nach oben. Das mittlere Kursziel für die Aktie sehen sie bei fast 72 US-Dollar und damit deutlich über dem letzten Schlusskurs von 60,56 US-Dollar.

Dabei dürfte auch die Energiewende für Kursfantasie sorgen, die Occidental Petroleum auf der Agenda hat und in Zukunft unter anderem über den gezielten Einsatz von CO2-neutralem Öl bespielen will. Dieses soll durch den Einsatz neuer Technologien möglich werden, in die Occidental Petroleum gezielt investiert, mit dem Plan, diese später auch an Unternehmen zu vermarkten.

Ende Februar hat Occidental Petroleum zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm über drei Milliarden US-Dollar bekannt gegeben, was ein Zeichen dafür sein kann, dass das Unternehmen die eigenen Papiere für deutlich zu günstig bewertet hält.

Warum Buffett den aktuellen Zeitpunkt zum Zukaufen nutzte? Möglicherweise haben die fallenden Energiepreise hierbei eine Rolle gespielt. Fakt ist jedenfalls, dass der Starinvestor ein Faible für Energiewerte hat und unter anderem Papiere von Chevron im Gegenwert von mehreren Milliarden Euro im Portfolio hält.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion