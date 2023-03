Laut Total Telecom betonte Peng Song, President ICT Strategy and Marketing bei Huawei, auf dem Mobile World Congress 2023 (MWC): "Die Dienstanbieter haben bereits damit begonnen, die Früchte der weltweiten 5G-Investitionen zu ernten, und dies hat einen ‚Sicherheitseffekt' bewirkt."

"Bis Ende 2022 wurden eine Milliarde 5G-Abonnenten verzeichnet. Zum Vergleich: 4G brauchte mehr als fünf Jahre, um diese Zahl zu erreichen. Mehr als 800 5G-fähige Smartphones sind bereits erhältlich. Die gute Nachricht sind die robusten finanziellen Auswirkungen, die die führenden Betreiber von 5G-Netzen in diesem Moment verbuchen", so Peng Song.

Peng Song zufolge kann ein Betreiber, der innerhalb von drei Jahren 30 des Datenverkehrs auf 5G eMBB umstellt, einen ROI in weniger als vier Jahren erzielen. Diese Zeitspanne lässt sich noch weiter verkürzen, indem der Betreiber Fixed Wireless Access (FWA) und ToB-Dienste einsetzt.

5G-Netze bieten eine Reihe von neuartigen Funktionen, die Dienstanbietern helfen, ein überragendes Erlebnis bereitzustellen. Beispielsweise können Betreiber garantierte Downlink- und Uplink-Geschwindigkeiten für VIP-Nutzer offerieren.

Eine weitere neue Fähigkeit, mit der Dienstanbieter die Monetarisierung beschleunigen können, sind 5G Fixed Wireless Access-Dienste (FWA). "Wir können zwei potenzielle Märkte für 5G FWA identifizieren", so Peng Song weiter. "Copper Sunset in entwickelten Märkten und einen schnellen Breitbandzugang in Schwellenländern."

Eine weitere wichtige 5G-Monetarisierungsmöglichkeit für Telekommunikationsunternehmen sind 5G-Privatnetzwerke. "Betreiber können Cloud, Edge Computing und Mehrwertdienste nutzen, um den Unternehmen echte ganzheitliche Geschäftspartnerschaften anzubieten", fügt er an.

5G ist mit keiner anderen Technologie vergleichbar und schafft nicht nur einen geschäftlichen Nutzen für die Betreiber, sondern auch enorme Vorteile für die Gesellschaft insgesamt.

Peng Song forderte die Branche auf, den G.U.I.D.E.-Geschäftsplan von Huawei zu nutzen, um das Potenzial von 5G zu maximieren und den Übergang von "5Good to 5Great" zu vollziehen. Von 2024 bis 2030 wird 5G die 5G-Monetarisierung der Dienstanbieter mithilfe der G.U.I.D.E.-Strategie weiter beschleunigen.

Über Total Telecom

Total Telecom liefert tagesaktuelle Online-Nachrichten und bietet die Möglichkeit, Schlagzeilen per E-Mail und monatliche Analysen zu abonnieren. Total Telecom organisiert darüber hinaus auch die jährlichen World Communication Awards, die Asia Communication Awards und eine Reihe von Konferenzen und Networking-Events, darunter Submarine Networks EMEA, 5GLIVE, Connected Italy, Connected Britain, Connected Germany und der Total Telecom Congress. Weitere Informationen unter www.totaltele.com

