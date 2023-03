Monsha'at, die Generalbehörde des Königreichs Saudi-Arabien für kleine und mittlere Unternehmen, hat gemeinsam mit Huawei Tech Investment Saudi Arabia Limited eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die neue Kooperation wurde am Eröffnungstag der Biban 2023 des führenden Forums in Saudi-Arabien für Start-ups und KMU vorgestellt. Die beiden Organisationen werden ihre Kräfte bündeln, um die digitale Transformation kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in Saudi-Arabien voranzubringen.

Biban 23 opened its doors today to the world's entrepreneurs, SMEs and startups (Photo: AETOSWire)

Im Rahmen der Vereinbarung werden Monsha'at und Huawei Tech Investment Saudi Arabia zusammenarbeiten, um KMU in Saudi-Arabien mit den Instrumenten auszustatten, die sie für das Wachstum und den Erfolg im E-Commerce-Bereich benötigen. Die Vereinbarung wird die Zusammenarbeit fördern und wegweisende Lösungen auf den Weg bringen, um KMU zu stärken, die auf Kommunikationstechnologien angewiesen sind.

Bei der Absichtserklärung handelt es sich um eine von mehr als 25 Vereinbarungen, die neben einer Reihe von Investitionsinitiativen am Eröffnungstag der Biban 2023 angestoßen wurden. Bei der Konferenz, die vom 9. bis 13. März 2023 im Riyadh Front Exhibition Conference Center stattfindet, werden mehr als 105.000 Teilnehmer erwartet, die sich unter anderem aus Unternehmern, KMU-Eigentümern, Investoren, politischen Entscheidungsträgern und weiteren Interessengruppen aus Saudi-Arabien und aus dem Ausland zusammensetzen.

Im Rahmen der Vereinbarungen, die unabhängig von der Absichtserklärung mit Huawei unterzeichnet wurden, haben acht Banken und Finanzinstitute mehr als 2,93 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung des KMU-Segments in Saudi-Arabien zugesagt.

Ganz in Übereinstimmung mit der Vision 2030 werden diese Vereinbarungen dazu beitragen, die nationale Wirtschaft zu diversifizieren und das Land in ein Handelszentrum von Weltrang zu verwandeln.

Sami Ibrahim Alhussaini, Governor von Monsha'at, sagte hierzu: "Wir sind fest entschlossen, die nationale Wirtschaft zu stärken und das Potenzial unseres Landes auszuschöpfen. Im Rahmen dieser Mission möchten wir ein positives wirtschaftliches Umfeld schaffen, in dem Investitionen und das Wachstum gefördert werden. Auf dem Weg zu diesem Ziel haben wir in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, wie es beispielsweise der Sprung von Saudi-Arabien im State of Entrepreneurship Index des Global Entrepreneurship Monitor von Platz 41 im Jahr 2018 auf Platz 2 im Jahr 2022 beweist."

Alhussaini führte weiter aus: "Die Biban 2023 bietet uns eine herausragende Gelegenheit, auf diesen Fortschritten aufzubauen und weitere Schritte zu unternehmen, die uns den Zielen der Vision 2030 näherbringen. Als beispiellose Plattform, die ganz auf den Wissensaustausch, die Vernetzung und die Kooperation ausgerichtet ist, wird die Biban 2023 dazu beitragen, Innovationen zu fördern und nachhaltige positive Veränderungen im saudi-arabischen und im weltweiten Unternehmertum zu bewirken."

