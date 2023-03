Gold Aktien - Unser Wochenrückblick auf die 10. Kalenderwoche 2023. Letzte Woche sprachen wir davon, dass diese Woche zeigen muss, ob der Turn Around geschafft ist. Mitte der Woche lies Jerome Powell dann mit einer Rede die Märkte kurz in Unsicherheit. Es gab eine kurze gegenläufige Reaktion, die bis zum Wochenende bereits wieder mehr als aufgearbeitet wurde. Jedenfalls startete der Goldpreis zwar leicht schwächer aber stabil in die Woche (Montag 1.846,84 USD). Dann folgte am Dienstag die Reaktion ...

