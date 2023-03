Sibanye-Stillwater (ISIN: ZAE000259701) scheint bei New Century Ressources ans Ziel zu gelangen. Nach eher schwachen Zahlen zum Jahresende (Sibanye Stillwater mit Gewinneinbruch) gelangt man erneut in die Schlagzeilen. Dabei hat das Unternehmen bereits in der Vergangenheit gezeigt, ein wichtiger Aspekt der Geschäftsstrategie die Stärkung seiner Ressourcenbasis und die Erweiterung seines Portfolios durch Akquisitionen ist. Bereits im Jahr 2016 übernahm das Unternehmen die Aquarius Platinum Limited ...

Den vollständigen Artikel lesen ...