Wuhu, China (ots/PRNewswire) -Mit dem Wandel der Lebensgewohnheiten im Allgemeinen sind die Anforderungen der Fahrzeugnutzer immer vielfältiger geworden, wodurch eine neue Gruppe von Nutzern entstanden ist, die nicht mehr herkömmliche PKWs oder SUVs benötigen, sondern Fahrzeuge mit dem Platzangebot eines MPV, dem Fahrgestell eines SUV und der Wendigkeit eines PKW. Sie verlangen integrierte Funktionen von Modellen in einem Fahrzeug.OMODA, ein stilübergreifendes Modell mit plattform- oder funktionsübergreifenden Funktionen, kann die neuen Anforderungen des Marktes erfüllen. Es kann jungen Nutzern ein angenehmeres Fahrerlebnis bieten und ihnen das geben, was sie wirklich wollen.Zu Beginn führte OMODA über 1.000 Umfragen in mehr als 20 Ländern/Regionen weltweit durch, um den Markt eingehend zu analysieren und die Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen. Im Rahmen des Konzepts der "nutzerorientierten und globalen Co-Kreation" wurden wichtige Prozesse wie die Modellierung des Designs, die Anpassung des Antriebsstrangs, die Konfiguration der Technologie und sogar die Namensgebung des Produkts auf der Grundlage von Nutzerfeedback kreativ abgeschlossen. Das Designkonzept "Art in Motion" ist das wertvolle Ergebnis des Inputs der Nutzer.Sogar der Name OMODA stammt von Nutzern aus über 600 Vorschlägen weltweit. OMODA unterstreicht die positive ästhetische und hochtechnologische Wahrnehmung als Teil eines "modernen" Lebensstils. Es steht für den Geist der Co-Kreation durch den Nutzer und weist auf eine unverwechselbare, stilvolle und fortschrittliche Zukunftstechnologie mit einem einzigartigen Verständnis für Modetrends hin.Entwicklung des Benutzerökosystems von OMODAOMODA ist mehr als ein Fahrzeug; es ist ein Lebensstil und eine Haltung der Selbstverwirklichung und des unabhängigen Denkens. OMODA bietet unterhaltsame und personalisierte Zusatzprodukte wie Sportflaschen, Outdoor-Kits, Radfahrerbänder und stylische Stirnbänder. Das Benutzerökosystem kombiniert Reisen, Abenteuer, soziale Netzwerke, Geselligkeit, Wandern und andere Bereiche.Das O-UNIVERSE-Ökosystem von OMODA realisiert Wachstum im Einklang mit den Nutzern. Das Segment "O-Sport" erfüllt die Bedürfnisse jüngerer Nutzer nach trendigen Produkten, während "O-Lab" mit einem Workshop für Kreativität und Inspiration on- und offline zu neuen Ideen anregt. Die exklusive Benutzergruppe "O-Club" deckt den Benutzerbetrieb ab, während "O-trip" die Technologie für einen grünen, kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen und energiesparenden Lebensstil fördert.Vielfältige Entwicklung verfolgenOMODA wird die konventionelle Ordnung der Welt durchbrechen und sieht eine Zukunft vorher, die ein revolutionäres Ökosystem-Erlebnis mit sich bringt. Die Benutzung eines OMODA-Fahrzeugs ist wie eine Reise zwischen der Realität und dem Leben in einem Paralleluniversum. Das Leben ist nicht mehr einfach schwarz und weiß.OMODA steht kurz vor der Markteinführung in Europa. Die Fahrzeuge werden sich von alten Konventionen wegbewegen und gleichzeitig unendliche Möglichkeiten bieten. Das Konzept der "nutzerorientierten und globalen Co-Kreation" wird die Bindung zwischen der Marke und den Nutzern kontinuierlich stärken und gleichzeitig verschiedene Features entwickeln.