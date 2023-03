Tokyo, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) -Montavista Energy Technologies Corporation (Montavista), ein Erforscher innovativer Lithium-Metall-Batterie-Technologien (LMB), hat eine neue Produktlinie vorgestellt, die sich durch hohe Leistung und hohe spezifische Energie auszeichnet. In kürzlich von mehreren Drohnenentwicklern durchgeführten Flugtests haben kommerzielle Drohnen, die mit dem neuen Produkt der METARY ® P-Serie von Montavista ausgestattet sind, eine um 60\uff5e80 % längere Flugzeit im Vergleich zur Verwendung einer handelsüblichen Lithium-Ionen-Batterie (LIB) gezeigt.Die Verlängerung der Flugzeit ist für viele praktische Anwendungen von kommerziellen Drohnen entscheidend. Die METARY ® P-Serie bietet eine einzigartige Lösung für solche Anwendungsszenarien. Durch die Verwendung einer Lithium-Metall-Anode und eines optimierten, nicht entflammbaren Flüssigelektrolyten bieten die Zellen der METARY ® P-Serie nicht nur eine hohe spezifische Energie von über 400 Wh/kg, die eine ultralange Flugzeit für eine kommerzielle Drohne ermöglicht, sondern auch eine hohe spezifische Leistung, die es erlaubt, die Drohne bei hoher Geschwindigkeit sicher anzuheben und zu manövrieren.Montavista ist ein führendes Unternehmen in der LMB-Entwicklung und -Herstellung. Im Jahr 2020 hat Montavista seine LMB-Produktlinie der METARY ® E-Serie auf den Markt gebracht, die eine ultrahohe spezifische Energie von über 500 Wh/kg bei einer relativ geringen spezifischen Leistung bietet und für Anwendungen wie solarbetriebene Flugzeuge in großer Höhe geeignet ist. Die neu erschienene METARY ® P-Serie bietet eine Lösung für Kunden, die mehr Leistung benötigen, aber nicht bereit sind, auf Energie zu verzichten."Die Zusammenarbeit mit Montavista hat es uns ermöglicht, ein wunderbares Batterieprodukt zu finden, das sowohl eine ausgezeichnete Energiedichte als auch eine hohe Leistung aufweist. Wir sehen große Chancen für die Anwendung der neuen Lithium-Metall-Batterien in unserem Produkt und hoffen, dass unser nächstes Kooperationsprojekt eine solche Anwendung Wirklichkeit werden lässt." kommentierte ein Startup-Unternehmen, das elektrisch angetriebene, vertikal startende und landende Flugzeuge (eVTOL) entwickelt."Wir sehen eine riesige Marktchance für verschiedene Drohnen- und eVTOL-Anwendungen, die durch unsere LMB-Innovationen ermöglicht werden", sagte Lisha ZHOU, CEO von Montavista, und fügte hinzu, dass die Bedürfnisse der Kunden immer die Quelle für die Innovationen des Unternehmens sind.Informationen zu MontavistaMontavista ist ein Startup-Unternehmen mit Sitz in Hefei, China. Es konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von Materialien und Fertigungstechnologien für Lithium-Metall-Batterien. Montavista bietet Lithium-Metall-Batterieprodukte und Stromversorgungslösungen mit hoher Energiedichte für weltweite Kunden in den Bereichen unbemannte Luftfahrzeuge, elektrisch betriebene allgemeine Luftfahrt und Elektrofahrzeuge.Weitere Informationen: https://en.metabattery.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030940/Montavista_battery.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eilmeldung-montavista-bringt-eine-neue-produktlinie-von-lithium-metall-batterien-auf-den-markt-die-die-flugzeit-einer-kommerziellen-drohne-um-6080--verlangert-301769773.htmlPressekontakt:Hechen Luan,+86-18611655550,luan@hitechstrategy.cnOriginal-Content von: Montavista Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169130/5461567