PEKING (dpa-AFX) - Chinas Präsident Xi Jinping hat sein Land zu mehr technologischer Eigenständigkeit aufgerufen. China müsse die "Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie vorantreiben", sagte Xi Jinping am Montag zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. Es müssten Anstrengungen unternommen werden, um die Wirtschaft effektiv zu modernisieren und die wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten zu verbessern. Es müsse ein qualitativ hochwertiges Wachstum gefördert werden. "Wir sollten uns bemühen, die Qualität der Wirtschaft effektiv zu verbessern und ein angemessenes quantitatives Wachstum zu erreichen", sagte Xi Jinping. Vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen mit den USA arbeitet China bereits seit einiger Zeit daran, bei Schlüsseltechnologien wie Computerchips unabhängig zu werden./jpt/DP/zb