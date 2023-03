HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4045/ Klaus della Torre ist Head of Equity Sales and Electronic Sales Trading bei der RBI sowie doppelter Frontman: Zum einen bei der anstehenden RBI-Kapitalmarktkonferenz in Zürs, zum anderen beim ebenfalls anstehenden U4-Konzert seiner Kapitalmarktformation "Hauptsoch Gsund". Darüber sprechen wir natürlich, aber ebenso über digitale, hybride und endlich auch wieder physische Konferenzen, Lockdowns, ein Sportbuch von Klaus, das ich verreissen sollte und zum Schluss singen wir auf Fehlfarben-Basis den Börsegeschichte-Jingle "Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, CD voran" ein. Thx, Sir. - https://www.rbinternational.com/de/raiffeisen.html- Kapitalmarktband "Hauptsoch Gsund", Charity am 23. März um 19:00 im ...

