SVB - Nach der Rettung der Einleger der Silicon Valley Bank sucht die US-Einlagensicherung FDIC einen Käufer für das Institut, und zwar im Wege einer Auktion. Interessenten konnten im Rahmen einer ersten Runde nach Aussagen informierter Personen bis Montagabend 19.00 Uhr MEZ Gebote abgeben. Falls notwendig werde diese Frist aber verlängert. (Financial Times)

SVB - Banken in den USA haben offenbar schon frühzeitig Jagd auf Kunden der Silicon Valley Bank (SVB) gemacht. Eine Unternehmerin aus dem Silicon Valley sagte, sie habe schon am vergangenen Mittwoch eine E-Mail von JP Morgan bekommen, in der es geheißen habe, die Silicon Valley Bank könnte untergehen. "Ich habe das erst für einen Schwindel gehalten." Sie habe das Geld ihres Unternehmens zu JP Morgan transferiert. (FAZ)

SVB - Angestellte bekamen am Freitag nur Stunden vor der Schließung durch die US-Finanzaufsicht noch ihre jährlichen Bonuszahlungen überwiesen. Das berichten die US-Medien "Axios" und CNBC übereinstimmend mit Verweis auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen. Demnach handelt es sich um die regulären Boni für Arbeitsleistungen im Jahr 2022, die bereits seit längerer Zeit an diesem Tag ausgezahlt werden sollten. Die Überweisungen seien außerdem bereits Tage vorher in Bearbeitung gewesen, hieß es weiter in den Medienberichten. (Spiegel)

DEUTSCHE BAHN - Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, hat eine Koordinierung von Arbeitskampfmaßnahmen bei der Deutschen Bahn mit der Gewerkschaft EVG abgelehnt. "Die beiden Organisationen sind strukturell und inhaltlich viel zu verschieden. Und das vom Gesetzgeber beschlossene Tarifeinheitsgesetz hat den Brunnen regelrecht vergiftet", sagte Weselsky in einem Interview. Es gebe bis heute kein vernünftiges Procedere, wie sich das Gesetz in den Betrieben umsetzen lasse. Die GDL verhandelt seit Februar über einen neuen Tarifvertrag, die EVG plant gleiches für den Herbst. (Wirtschaftswoche)

