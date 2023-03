DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Durch die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA drohen Turbulenzen an den Finanzmärkten bis hin zu einer Krise. "Spätestens jetzt ist allen klar: Im Finanzsystem entstehen wegen der steigenden Zinsen enorme Verluste, vor allem bei lang laufenden Anleihen und Immobilienkrediten", sagt Moritz Schularick, der neue Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Brenzlig werde es, wenn Kunden ihr Geld kurzfristig abziehen könnten. Dann könnten die Verluste so hoch sein, dass die Bank zahlungsunfähig wird wie in Amerika geschehen. Auf die Frage, ob eine Finanzkrise drohe, sagte Schularick, es wäre sehr überraschend, wenn es nach einem Jahrzehnt mit sehr niedrigen Zinsen keine Verwerfungen gäbe: "Die Forschung zeigt, dass die Gefahren genau dann am größten sind: wenn nach langen Perioden lockerer Geldpolitik die Zinsen wieder steigen." (Süddeutsche Zeitung)

EU-HAUSHALTSREGELN - Die Regierungen des Euroraums sind beunruhigt über den Vorschlag von EU-Kommissar Valdis Dombrovskis, dass sie ihre Haushaltspläne für 2024 schon nach neuen, noch gar nicht beschlossenen Haushaltsregeln aufstellen sollen. Die bisherigen Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts sind seit der Corona-Krise ausgesetzt. Der Unmut der Regierungen wird voraussichtlich in eine Erklärung einfließen, die die Eurogruppe an diesem Montag in Brüssel beschließen will. (FAZ)

BRITISCHE START-UPS - Die Regierung in London arbeitet nach Angaben des Finanzministeriums an einer Liquiditätshilfe für britische Start-ups. Eine Stützung der britischen SVB schloss man aus. SVB hat auch eine Filiale in Deutschland, deren Bedeutung aber offenbar hinter der britischen Tochtergesellschaft zurückbleibt. (FAZ)

MAIN-DONAU-KANAL - Nach der Havarie eines Erzfrachters in einer Donauschleuse in der Oberpfalz rechnen die Behörden mit einer aufwendigen Bergung des Wracks. Ein von der Versicherung des Frachters beauftragter Havariekommissar habe die Arbeit aufgenommen, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, das für Donau und Main-Donau-Kanal zuständig ist. Als Nächstes müsse nun ein Unternehmen mit der Bergung beauftragt werden. "Die Bergung kann innerhalb von vier oder fünf Tagen gehen, es kann aber auch vier oder fünf Wochen dauern", sagte der Behördensprecher. Das 85 Meter lange und mit 1.100 Tonnen Eisenerz beladene Güterschiff war am Freitagnachmittag in der Schleuse Geisling in Wörth (Landkreis Regensburg) untergegangen. Vermutlich war der Frachter auseinandergebrochen. (Spiegel)

VERKEHR - Angesichts des anstehenden bundesweiten Streiks im Verkehrssektor warnen CDU-Politiker vor Missbrauch des Streikrechts. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sagte, ein Streik dieser Größenordnung sei "völlig unangemessen". Schulze forderte, die Gewerkschaften "sollten sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden und sowohl bei ihren Forderungen als auch den angedrohten Streiks zum Realismus zurückkehren". Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner (CDU) warnte, dass Wirtschaft und Arbeitsplätze durch solche Art Streiks massiv geschwächt würden. "Da sägen die Streikenden am eigenen Ast", sagte Klöckner. (Bild)

STREIKRECHT - Linken-Chefin Janine Wissler hat Forderungen nach einer Begrenzung des Streikrechts scharf zurückgewiesen. "Das Infragestellen des Streikrechts durch Teile der Union und einigen Arbeitgebern ist ein Angriff auf die im Grundgesetz festgelegten Grundrechte und die Demokratie", sagte die Vorsitzende der Linkspartei. Seit Jahren habe sich in Bereichen der kritischen Infrastruktur und Daseinsvorsorge nichts am Personalmangel und der Überlastung der Beschäftigten geändert. Das Angebot der Arbeitgeber liege unterhalb des Inflationsausgleichs. "Wer so mit seinen Beschäftigten umgeht, darf sich nicht beschweren, wenn die Gewerkschaften zum Streik aufrufen", sagte Wissler. (Funke)

KRANKENHÄUSER - Gut die Hälfte aller Krankenhäuser in Deutschland geht davon aus, dass sie wegen einer äußerst angespannten wirtschaftlichen Situation in den kommenden sechs Monaten die medizinische Versorgung einschränken muss. Das ergibt sich aus dem jüngsten "Krankenhaus-Index" der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

AUTOINDUSTRIE - Die deutsche Autoindustrie warnt davor, dass Deutschland als Standort vor allem gegenüber den USA ins Hintertreffen gerät: "Die Situation ist dramatisch", sagte Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, im Interview mit der Augsburger Allgemeinen. "In unserer Branche werden derzeit Verlagerungsentscheidungen getroffen. Neun von zehn deutschen Autozulieferern halten den Standort Deutschland nicht mehr für wettbewerbsfähig", betonte Müller. Es drohe eine schleichende Erosion des Standortes Deutschland. (Augsburger Allgemeine)

EU-KOMMISSION - Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, wirft der EU-Kommission den Bruch von Vereinbarungen vor: "Die Kommission hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht", sagte Müller im Interview mit der Augsburger Allgemeinen. "Der von Deutschland eingebrachte Erwägungsgrund zu E-Fuels aus der Einigung im letzten Jahr wurde nicht mit Leben gefüllt - so wie es abgesprochen war." Müller fordert nun schnell Klarheit über die Rolle von synthetischen Kraftstoffen. Müller bemängelt, dass die EU-Kommission in ihrem Entwurf zum Verbrenner-Aus 2035 einen Prüfauftrag zugunsten von synthetischen Kraftstoffen nicht berücksichtigt hat. (Augsburger Allgemeine)

VERBRENNERVERBOT - Die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hält die deutsche Blockade des Verbrennerverbots in der EU ab 2035 für falsch. "Die Autoindustrie braucht dringend Planungssicherheit für die Elektromobilität, um ihre Investitionen darauf ausrichten zu können", sagte Schnitzer. Weiter alle möglichen Wege offen halten zu wollen heiße im Klartext, weiter keine Lösung des Koordinationsproblems zu haben: ohne ausreichende Ladeinfrastruktur nicht genügend Nachfrage für Elektroautos und ohne Elektroautos nicht genügend Investition in Ladeinfrastruktur. "Da hilft eine klare Ansage der EU." (Neue Osnabrücker Zeitung)

WAFFENBESITZ - Nach dem tödlichen Amoklauf in einem Hamburger Gemeindehaus der Zeugen Jehovas fordert Bundesinnenministerin Nancy Faeser erneut Konsequenzen beim Waffenrecht. "Niemand darf nach einer solchen Tat einfach zur Tagesordnung übergehen", sagte Faeser der Süddeutschen Zeitung. Es sei klar, "dass wir striktere und regelmäßigere Überprüfungen brauchen", stellte die SPD-Politikerin klar. "Wir müssen sicherstellen, dass bei Anzeichen für eine Gefährlichkeit der jeweiligen Person Waffenerlaubnisse gar nicht erst erteilt oder rechtzeitig entzogen werden." (Süddeutsche Zeitung)

ITALIEN - Seit 17 Jahren wehrt sich Italien standhaft gegen die Umsetzung einer EU-Direktive. Die Kommission pocht seit 2006 darauf, dass die Lizenzen für den Betrieb von Strandbädern europaweit ausgeschrieben werden. Sie will, dass sich die Branche modernisiert. Im Ferienland Italien mit seinen 8.300 Kilometern Mittelmeerküste betrachtet man die staatlichen Konzessionen hingegen als Privatbesitz. Sie werden oft über Jahrzehnte von einer Generation an die nächste weitergegeben. Die heutige Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte die Unternehmer unterstützt, so lange sie in der Opposition saß. Nun steckt sie in der Zwickmühle. (Süddeutsche Zeitung)

