Wenige Tage nach der Schließung der insolventen Silicon Valley Bank (SVB) haben die US-Behörden weitreichende Schritte zum Schutz der Einlagen bei dem Kreditinstitut angekündigt und auch anderen Geldhäusern Hilfen zugesagt. Die US-Notenbank Fed, das Finanzministerium und der Bundeseinlagensicherungsfonds FDIC teilten am Sonntag mit, SVB-Einleger hätten ab Montag Zugriff auf "ihr gesamtes Geld". Der Steuerzahler werde dafür nicht aufkommen müssen. Auch werde der Zugang zu allen Einlagen bei der Signature Bank mit Sitz in New York ermöglicht, hieß es weiter in der gemeinsamen Erklärung der Behörden. Die Bank war ebenfalls in Schwierigkeiten geraten und am Sonntag von den US-Behörden geschlossen worden.

Zudem kündigte die US-Notenbank Fed an, sie werde Banken zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um die Bedürfnisse ihrer Einleger zu erfüllen - das dürfte auch Abhebungen betreffen. "Wir ergreifen entscheidende Maßnahmen zum Schutz der US-Wirtschaft, indem wir das Vertrauen der Öffentlichkeit in unser Bankensystem stärken", erklärten die Behörden. Das US-Bankensystem sei nach wie vor widerstandsfähig und stehe auf einem soliden Fundament.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.932,25 +1,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.069,00 +1,9% Nikkei-225 27.832,96 -1,1% Hang-Seng-Index 19.706,44 +2,0% Kospi 2.412,84 +0,8% Shanghai-Composite 3.259,84 +0,9% S&P/ASX 200 7.108,80 -0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - An den Märkten stehen die Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA im Fokus. An der Wall Street hatte die Sorge, dass die Insolvenz auf den ganzen Bankensektor übergreifen könnte, die Börsen kräftig unter Druck gesetzt. An der Börse in Japan wird der Nikkei-Index von einem stärkeren Yen belastet, was auf die Aktien von Exportwerten drückt. So büßen Nissan Motor 5,3 Prozent ein und Mitsubishi Motors 7,2 Prozent. Auch Finanzwerte stehen unter Abgabedruck: Sumitomo Mitsui Financial Group geben um 4,5 Prozent nach, Mizuho Financial fallen um 5,4 Prozent. Die chinesischen Börsen verzeichnen indessen Aufschläge. Marktteilnehmer verweisen auf die Sitzung des Nationalen Volkskongresses. Bei der Bildung der neuen Regierung hat Chinas Staatschef Xi Jinping überraschend seinen Zentralbankchef, Yi Gang, behalten. Auch Handelsminister Wang Wentao, Finanzminister Liu Kun und der für die Corona-Politik zuständige Direktor der Nationalen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei, bleiben im Amt. An der Börse in Hongkong stützen Technologiewerte. So steigen Netease um 3,8 Prozent und Tencent um 4,7 Prozent. In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, folgte der S&P/ASX 200 der schwachen Wall Street nach unten, erholte sich jedoch aufgrund der angekündigten Notfallmaßnahmen der US-Regulierungsbehörden zur Stützung des Bankensektor von anfänglich höheren Verlusten wieder etwas.

US-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel war von den Auswirkungen des Zusammenbruchs der Sillicon Valley Bank (SVB) gekennzeichnet. Die SVB-Aktie war vom Handel ausgesetzt. Die Aktie von Meta Platforms rückte 1,6 Prozent vor. Die Facebook-Muttergesellschaft plant Kreisen zufolge weitere Entlassungen, die in mehreren Runden in den kommenden Monaten angekündigt werden sollen. 2022 hatte Meta 11.000 Stellen abgebaut. Roku büßten 3,0 Prozent ein. Das Streaming-Unternehmen hatte mitgeteilt, dass mehr als ein Viertel seines gesamten Barguthabens bei der SVB liege und größtenteils unversichert sei. Der Aktienkurs von Aehr Test Systems stieg hingegen um 0,8 Prozent. Das Unternehmen habe zwar ein Konto bei der SVB, jedoch mache es weniger als 6 Prozent der 41,8 Millionen Dollar an Barmitteln und kurzfristigen liquiden Mittel aus. Cingulate Inc. hatte mitgeteilt, dass es rund 8,6 Millionen Aktien zu einem angenommenen kombinierten öffentlichen Angebotspreis von 1,45 Dollar je Aktie und einem dazugehörigen Optionsschein anbietet. Die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens knickte um 28,7 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.909,64 -1,1% -345,22 -3,7% S&P-500 3.861,59 -1,4% -56,73 +0,6% Nasdaq-Comp. 11.138,89 -1,8% -199,47 +6,4% Nasdaq-100 11.830,28 -1,4% -165,60 +8,1% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,186 Mrd 0,973 Mrd Gewinner 442 431 Verlierer 2.637 2.680 Unverändert 90 68

Schwach - Im Blick standen der US-Arbeitsmarktbericht und der Banken-Sektor. Dieser lag nach einem volatilen Verlauf schließlich 0,5 Prozent im Minus. Sorgen, dass die in Schwierigkeiten geratene Bank SVB auf den Sektor übergreifen könnte, drückten die Aktien. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag im Februar mit 311.000 über der Prognose einer Zunahme um 225.000, doch erhöhte sich die Arbeitslosenquote auf 3,6 von zuvor 3,4 Prozent. Hier war mit einem unveränderten Stand gerechnet worden. Die Verluste der SVB werfen die Frage auf, wie viel die Wertpapiere, die die Banken halten, wert sind, wenn sie verkaufen müssen. Im Dow-Jones-Index fielen die Aktien von Goldman Sachs um 4,2 Prozent. Die Papiere von JP Morgan lagen dagegen 2,5 Prozent im Plus. Die Aktien einiger kleinerer Institute sackten massiv ab. So verloren Western Alliance 21 Prozent und First Republic Bank 15 Prozent.

Bei den Einzelwerten stand die Oracle-Aktie im Fokus. Das Softwareunternehmen hatte in seinem dritten Geschäftsquartal trotz eines kräftigen Wachstums weniger verdient. Die Papiere fielen um 3,2 Prozent. Für Gap ging es um 6,1 Prozent nach unten. Der Modehändler meldete für sein viertes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang und eine Verlustausweitung. Caterpillar verloren 5,8 Prozent. Die UBS ist der Ansicht, dass die Gewinndynamik bis 2024 nicht ausreicht, um den aktuellen Aktienkurs zu rechtfertigen. Die Analysten senkten die Aktien-Einstufung auf "Verkaufen".

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,58 -29,0 4,87 16,2 5 Jahre 3,95 -25,3 4,20 -5,5 7 Jahre 3,84 -23,0 4,07 -12,8 10 Jahre 3,69 -22,1 3,91 -19,2 30 Jahre 3,69 -16,5 3,85 -28,1

Am Anleihemarkt legten die Notierungen massiv zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere verlor 22,1 Basispunkte auf 3,69 Prozent, nach 3,82 Prozent vor den Arbeitsmarkt-Daten. Aber auch die Sorge vor einer Ansteckung im Bankensektor trieb die Teilnehmer in die Anleihen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:49 % YTD EUR/USD 1,0723 +0,3% 1,0695 1,0597 +0,2% EUR/JPY 144,06 +0,2% 143,78 144,55 +2,6% EUR/GBP 0,8851 +0,0% 0,8850 0,8865 +0,0% GBP/USD 1,2116 +0,3% 1,2085 1,1956 +0,2% USD/JPY 134,33 -0,1% 134,42 136,39 +2,5% USD/KRW 1.320,64 0% 1.320,64 1.321,82 +4,7% USD/CNY 6,9063 0% 6,9063 6,9668 +0,1% USD/CNH 6,8859 -0,4% 6,9145 6,9746 -0,6% USD/HKD 7,8452 -0,0% 7,8482 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,6670 +0,6% 0,6630 0,6600 -2,1% NZD/USD 0,6194 +0,6% 0,6158 0,6115 -2,5% Bitcoin BTC/USD 22.440,07 +2,6% 21.866,92 19.979,79 +35,2%

Der Dollar kam nach dem US-Arbeitsmarktbericht unter Druck. Der Dollar-Index verlor 0,7 Prozent. "In der Summe aller Teile ist der US-Arbeitsmarktbericht nicht hawkish", stufte Stephen Innes von Spi-Assetmanagement die Payrolls ein. Der Arbeitsmarktbericht bringe die marktbasierten Quoten auf 50:50 für eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,98 76,68 +0,4% +0,30 -4,4% Brent/ICE 83,07 82,78 +0,4% +0,29 -2,7%

Die Ölpreise drehten mit den Arbeitsmarktdaten ins Plus und holten damit anfängliche Verluste wieder auf. Anhaltende Befürchtungen wegen der konjunkturellen Auswirkungen steigender Zinssätze hatten zuletzt drei Handelstage in Folge für Abgaben gesorgt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.879,91 1.883,18 -0,2% -3,27 +3,1% Silber (Spot) 20,82 20,73 +0,5% +0,09 -13,1% Platin (Spot) 971,63 957,88 +1,4% +13,75 -9,0% Kupfer-Future 4,02 4,05 -0,6% -0,02 +5,6%

Der Goldpreis zog mit dem schwächeren Dollar kräftig an. Zudem stützten die Unsicherheit um den Bankensektor und die fallenden Renditen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA/EU

Im Streit um US-Subventionen für grüne Technologien wollen sich die USA und die EU mit einem Abkommen über strategisch wichtige Mineralien für Autobatterien annähern. US-Subventionen für Elektrofahrzeuge sollen auch dann möglich sein, wenn in der EU gewonnene oder verarbeitete Mineralien in den Batterien stecken, wie US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem Treffen im Weißen Haus mitteilten.

CHINA

Bei der Bildung der neuen Regierung hat Chinas Staatschef Xi Jinping überraschend seinen Zentralbankchef behalten. Bei der Sitzung des Nationalen Volkskongresses in Peking bestätigten die fast 3.000 Delegierten am Sonntag den Gouverneur der Chinesischen Volksbank, Yi Gang, im Amt, dessen Abberufung eigentlich erwartet worden war. Auch Handelsminister Wang Wentao, Finanzminister Liu Kun und der für die Corona-Politik zuständige Direktor der Nationalen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei, bleiben im Amt. Neuer Verteidigungsminister wird der General Li Shangfu, gegen den die USA wegen der Kaufs russischer Waffen 2018 Sanktionen verhängt hatten.

NORDKOREA

Wenige Stunden vor dem geplanten Beginn eines großangelegten Militärmanövers der USA und Südkoreas hat Nordkorea nach eigenen Angaben zwei strategische Marschflugkörper getestet. Ein U-Boot habe die Marschflugkörper am Sonntagmorgen aus dem Meer vor der Küstenstadt Sinpo im Osten des Landes abgefeuert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

ISRAEL

hat nach syrischen Angaben erneut Raketenangriffe auf Ziele in Syrien geflogen. Bei den Angriffen in den Regionen Tartus und Hama seien am Sonntag drei Soldaten verletzt worden und Sachschäden entstanden. Einige der israelischen Raketen seien von der syrischen Luftabwehr abgefangen worden.

KATA

Das Golfemirat hat einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) zufolge ein geheimes Treffen des damaligen Schweizer Bundesanwalts mit Fifa-Chef Gianni Infantino abgehört. Wie die NZZ am Sonntag unter Berufung auf geheime Dokumente berichtete, ließ Katar ein Hotelzimmer verwanzen, in dem der damalige Bundesanwalt Michael Lauber sich im Juni 2017 heimlich mit Infantino traf. Ziel sei gewesen, Lauber zu erpressen.

BOEING

Der saudi-arabische Public Investment Fund soll kurz vor dem Kauf einer großen Anzahl von Verkehrsflugzeugen des Herstellers Boeing im Wert von 35 Milliarden US-Dollar stehen, die in der Flotte einer neuen nationalen Fluggesellschaft eingesetzt werden sollen. Zuvor hatte die Regierung die Gründung der neuen Fluggesellschaft names Riyadh Air bekannt gegeben.

CIRCLE INTERNET FINANCIAL

Der Stablecoin-Anbieter hat nach eigenen Angaben 3,3 Milliarden US-Dollar seiner insgesamt 40 Milliarden Dollar an Coin-Reserven bei der kollabierten Silicon Valley Bank geparkt. Die Mitteilung von Circle führte dazu, dass Kunden im großen Stil den von Circle herausgegebenen Stablecoin USDC zurück in US-Dollar tauschen wollten und im Zuge dessen rutschte der Token von seiner Bindung zum Dollar ab und notierte bei unter 87 Cent.

META PLATFORMS

Die Facebook-Muttergesellschaft plant Kreisen zufolge weitere Entlassungen, die in mehreren Runden in den kommenden Monaten angekündigt werden sollen und insgesamt etwa die gleiche Größenordnung haben werden wie die 13-prozentige Kürzung der Belegschaft im vergangenen Jahr. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter sagten, dürfte die neue Entlassungswelle vor allem die nicht-technischen Bereiche treffen. Im vergangenen Jahr hatte Meta 11.000 Stellen abgebaut, das war der größte Stellenabbau, den es bei dem Unternehmen je gab.

SILICON VALLEY BANK

Die Bankaufsichtsbehörden hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun, um den überraschenden Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) vom Freitag zu verarbeiten. "Wir wollen sicherstellen, dass die Probleme einer Bank nicht auf andere, gesunde Banken übergreifen", sagte Finanzministerin Janet Yellen in einem Interview auf dem Sender CBS am Sonntag. Die Bank of England (BoE) hat indessen die britische Niederlassung der SVB geschlossen. Wie die Notenbank mitteilte, wird die britische Niederlassung der US-Bank die Abwicklung von Zahlungen einstellen und keine Einzahlungen mehr annehmen.

QUALTRICS

SAP hat den Anteil an der Tochter Qualtrics verkauft. Käufer sind Silver Lake und mit ihr verbundene Fonds sowie das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments). Silver Lake und CPP Investments übernehmen auch die übrigen Anteile von Qualtrics International Inc, die in den USA börsennotiert ist.

ARAMCO

Der saudiarabische Ölkonzern hat 2022 einen Rekordgewinn erzielt und erhöht seine Dividende. Die Gesellschaft profitierte von den hohen Ölpreisen, die durch den Ukraine-Krieg angeheizt wurden und verdiente 161 Milliarden US-Dollar. Das war 46 Prozent mehr als im Vorjahr. CEO Amin Nasser sagte, dass das Unternehmen 37,6 Milliarden Dollar für die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten ausgegeben habe.

March 13, 2023

