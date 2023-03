Die Industriegruppe Metall Zug hat im Geschäftsjahr 2022 deutlich mehr verdient. Vor allem der Verkauf der Tochter Schleuniger an die Komax-Gruppe wirkte sich positiv aus.Zug - Die Industriegruppe Metall Zug hat im Geschäftsjahr 2022 deutlich mehr verdient. Vor allem der Verkauf der Tochter Schleuniger an die Komax-Gruppe wirkte sich positiv aus. Die Dividende bleibt dennoch unverändert. Der Umsatz von Metall Zug fiel mit 645,9 Millionen Franken etwas tiefer aus als im Vorjahr (661,9 Mio Fr). Grund hierfür war der Verkauf der Geschäftseinheit Schleuniger an den...

