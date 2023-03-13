The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.03.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2023
ISIN Name
XS1576037284 TUERKIYE GAR.BK 17/23REGS
XS1788516679 YAPI VE KREDI BK 18/23MTN
DE000NRW0JF6 LAND NRW MTN.LSA R.1407
AU3FN0041406 DBS GRP HLDGS 18-28 FLR
DE000A3MQXU3 CBP ENTW.GES. IHS 22/23
XS2420457348 RONGCHANGDA 22/23 REGS
XS1200670955 BERKSHIRE HATHAWAY 15/23
DE000BLB3Q06 BAY.LDSBK.IS.15/23
USJ92628BL90 TOYOTA INDS 18/23 REGS
US74949LAB80 RELX CAPITAL INC. 2023
DE000DG4T9Y1 DZ BANK IS.A731 VAR
XS1380394806 FERRARI 16/23
DE000A14J9W9 SACHSEN-ANH.LS 16/23
US2027A1JX64 COMMONW.BK AUSTR.18/23MTN
XS1792119049 CORP.ANDINA 18/23 MTN
US2027A1JY48 COMMONW.BK AUSTR.18/23FLR
US05531FBJ12 TRUIST FINL 19/23 MTN
HK0000916640 LINK REIT ANR
CH0273037892 WALLISER KANT.-BK 15-23
JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50
DE000A2BPE24 RAG STIFTUNG 17/23
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2023
ISIN Name
XS1576037284 TUERKIYE GAR.BK 17/23REGS
XS1788516679 YAPI VE KREDI BK 18/23MTN
DE000NRW0JF6 LAND NRW MTN.LSA R.1407
AU3FN0041406 DBS GRP HLDGS 18-28 FLR
DE000A3MQXU3 CBP ENTW.GES. IHS 22/23
XS2420457348 RONGCHANGDA 22/23 REGS
XS1200670955 BERKSHIRE HATHAWAY 15/23
DE000BLB3Q06 BAY.LDSBK.IS.15/23
USJ92628BL90 TOYOTA INDS 18/23 REGS
US74949LAB80 RELX CAPITAL INC. 2023
DE000DG4T9Y1 DZ BANK IS.A731 VAR
XS1380394806 FERRARI 16/23
DE000A14J9W9 SACHSEN-ANH.LS 16/23
US2027A1JX64 COMMONW.BK AUSTR.18/23MTN
XS1792119049 CORP.ANDINA 18/23 MTN
US2027A1JY48 COMMONW.BK AUSTR.18/23FLR
US05531FBJ12 TRUIST FINL 19/23 MTN
HK0000916640 LINK REIT ANR
CH0273037892 WALLISER KANT.-BK 15-23
JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50
DE000A2BPE24 RAG STIFTUNG 17/23