The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2023ISIN NameXS1576037284 TUERKIYE GAR.BK 17/23REGSXS1788516679 YAPI VE KREDI BK 18/23MTNDE000NRW0JF6 LAND NRW MTN.LSA R.1407AU3FN0041406 DBS GRP HLDGS 18-28 FLRDE000A3MQXU3 CBP ENTW.GES. IHS 22/23XS2420457348 RONGCHANGDA 22/23 REGSXS1200670955 BERKSHIRE HATHAWAY 15/23DE000BLB3Q06 BAY.LDSBK.IS.15/23USJ92628BL90 TOYOTA INDS 18/23 REGSUS74949LAB80 RELX CAPITAL INC. 2023DE000DG4T9Y1 DZ BANK IS.A731 VARXS1380394806 FERRARI 16/23DE000A14J9W9 SACHSEN-ANH.LS 16/23US2027A1JX64 COMMONW.BK AUSTR.18/23MTNXS1792119049 CORP.ANDINA 18/23 MTNUS2027A1JY48 COMMONW.BK AUSTR.18/23FLRUS05531FBJ12 TRUIST FINL 19/23 MTNHK0000916640 LINK REIT ANRCH0273037892 WALLISER KANT.-BK 15-23JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50DE000A2BPE24 RAG STIFTUNG 17/23