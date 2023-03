Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

13 March 2023

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 10 March 2023 it purchased a total of 187,472 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange 117,472 70,000 Number of ordinary shares purchased EUR1.0420 GBP0.9220 Highest price paid (per ordinary share) Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.0220 GBP0.9030 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.0342 GBP0.9144

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 March 2023.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 684,755,229 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

London Stock Exchange

