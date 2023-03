News von Trading-Treff.de DAX verteidigt die Range und kann am Montag mit einem Plus starten. Der US-Bank-Run scheint abgewendet - mein Trading-Start am Montag den 13.03.2023. DAX-Videoanalyse zum Wochenstart Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen: Wir benötigen Ihre Zustimmung um den Inhalt von YouTube laden zu können. Mit dem Klick auf das Video ...

Den vollständigen Artikel lesen ...