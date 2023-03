Es könnte am deutschen Aktienmarkt ein interessanter Tag werden, nicht nur - aber auch - für die Hensoldt Aktie. Nach der Pleite unter anderem der Silicon Valley Bank in den USA und hektischen Aktionen der Fed und der Regierung in den USA zur Prävention einer Banken-Krise hat sich die Lage für die Börse heute Morgen etwas entspannt. Doch seit der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...