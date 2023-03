Auf Wochensicht musste der DAX in der vergangenen Woche rund ein Prozent abgeben. Dies lag hauptsächlich an seiner schwachen Performance am Freitag. Hier verlor der deutsche Leitindex rund 1,1 Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...