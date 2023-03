WALLDORF/SEATTLE (dpa-AFX) - SAP verkauft seine Anteile an der US-Marktforschungstochter Qualtrics an den US-Finanzinvestor Silver Lake und den kanadischen Pensionsfonds CPP Investments. SAP erhalte für den Anteilsverkauf rund 7,7 Milliarden Dollar (7,2 Mrd Euro), teilte der Konzern am Montag in Walldorf mit. Mit dem Verkauf der 2018 eingekauften Datensammel- und Analysefirma richtet Vorstandschef Christian Klein das Dax-Schwergewicht wieder stärker auf das Kerngeschäft mit Software zur Unternehmenssteuerung aus. SAP rechnet damit, dass der Verkauf in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen wird.

Die SAP-Aktie war am Morgen vorbörslich kaum bewegt. Händlern zufolge fiel das Geschäft wie erwartet aus. Pro Anteil zahlen Silver Lake und CPP Investments 18,15 US-Dollar. SAP nimmt damit ein Angebot aus der vorigen Woche an, es sei die attraktivste Offerte im Verkaufsprozess gewesen, hieß es. Es stehen noch behördliche Genehmigungen aus. Bei der Offerte wird Qualtrics insgesamt inklusive Schulden mit rund 12,5 Milliarden Dollar bewertet. Der Verwaltungsrat von Qualtrics hat dem Verkauf zugestimmt.

Ende Januar hatte der Walldorfer Konzern bekannt gegeben, Qualtrics bei passenden Bedingungen verkaufen zu wollen. SAP hatte unter seinem damaligen Chef Bill McDermott das Unternehmen 2018 für acht Milliarden US-Dollar gekauft. Ein Durchbruch in der Marktforschung, um den US-Rivalen Salesforce in seiner Domäne bei Vertriebs- und Kundenmanagement-Software anzugreifen, blieb aber aus. Bereits 2021 hatte SAP sich unter dem neuen Chef Christian Klein wieder etwas von der Tochter gelöst und sie in Teilen an die Börse gebracht. Mit dem Anteilsverkauf rund um den Börsengang hatte SAP nach damaligen Angaben bereits 2,4 Milliarden Dollar (heute 2,25 Mrd Euro) eingestrichen.

Der Verkaufspreis von 18,15 US-Dollar bedeutet zwar einen deutlichen Aufschlag zum Kurs, bevor die Verkaufsabsichten der Walldorfer bekannt wurden. Die Qualtrics-Aktie war aber über einen längeren Zeitraum schlecht gelaufen. SAP hatte die Firma im Januar 2021 für 30 Dollar die Aktie an die Börse gebracht, in den Monaten danach war der Kurs bis auf gut 49 Dollar geklettert, bevor es peu a peu bergab ging. Vor der Ankündigung der Verkaufspläne war das Papier nur noch gut 11 Dollar wert./men/mne/stk