LOS ANGELES, March 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von AlphaScience GmbH ("AlphaScience" oder das "Unternehmen"), einem Anbieter von Diagnostikprodukten mit Sitz in Frankfurt, bekannt zu geben. AlphaScience wird in die BIOZOL Diagnostica GmbH, eine Tochtergesellschaft von Calibre Scientific, integriert, um deren Vertriebskapazitäten und Produktpalette für Kunden in der DACH-Region zu erweitern.



AlphaScience ist ein Anbieter von Verbrauchsmaterialien und Geräten für kommerzielle Labore, klinische Labore, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Krankenhäuser. Das Produktportfolio des Unternehmens im Bereich Diagnostik deckt eine Vielzahl von Endmarktanwendungen ab, darunter Autoimmunerkrankungen, Allergien, klinische Chemie, Infektionskrankheiten, allgemeiner Laborbedarf, Molekulardiagnostik und Reagenzien, um nur einige zu nennen.

Mit dieser Übernahme baut BIOZOL seine führende Position auf dem deutschen Forschungs- und Diagnostikmarkt weiter aus, da AlphaScience neue Lieferantenbeziehungen und Produktexpertise einbringt, die BIOZOLs derzeitige Fähigkeiten ergänzen. "Wir freuen uns über die Aufnahme von AlphaScience in unser Team", so Jonas Bäuerle, Managing Director von BIOZOL. "Dank dieser neuen und spannenden Partnerschaft sind wir in der Lage, unseren Einfluss im Diagnostiksektor zu maximieren und unseren Kunden ein noch stärkeres Produktportfolio anzubieten."

"Ich bin sehr gespannt auf die Zukunft von AlphaScience als Teil von BIOZOL", so Claudia Gollan, Managing Director von AlphaScience. "Sein professioneller Ansatz in der Vertriebs- und Marketingstrategie und sein fundiertes Wissen über Lieferanten- und Kundenbeziehungen haben mir die Gewissheit gegeben, dass die Verstärkung dieses Teams die beste Option für AlphaScience, unsere Kunden und unsere Lieferanten ist."

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Calibre Scientific besitzt ein Portfolio von Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Fähigkeit verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), dehnt sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen weiterhin aus.