Turbulente Tage am Aktienmarkt: Die Deutsche Bank Aktie kam in den letzten beiden Handelstagen stark unter Druck. Das Desaster um die Silicon Valley Bank in den USA und Ängste vor einer neuen Bankenkrise belasteten. Durch die Maßnahmen der US-Regierung und der US-Notenbank vom Wochenende dürften sich die Sorgen vor einem "Bank-Run" und einer neuerlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...