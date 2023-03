Villach (ots) -Zehn ausgewählte Content Creator dürfen sich am Event von Österreichs Wanderdörfer in Seefeld beweisen. Drei Teams gewinnen Wandersommer in zehn Traumregionen Österreichs.Bereits zum dritten Mal veranstalten Österreichs Wanderdörfer das große Content Creator Event für Outdoor-begeisterte Fotograf:innen und Influencer:innen aus dem gesamten DACH-Raum. Dort absolvieren die zehn geladenen Creator Teams verschiedene Aufgaben und die drei besten erwartet der unvergessliche "Wandersommer deines Lebens" in zehn traumhaften Wanderdestinationen. Die Bewerbungsphase startet jetzt und endet am 26. März.Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das gilt in Zeiten von Social Media mehr denn je - vor allem, wenn es darum geht, junge Menschen für den heimischen Tourismus zu begeistern. Österreichs Wanderdörfer wissen, wie wichtig authentischer, einzigartiger Content mit Charakter für die Präsentation ihrer 45 Wanderregionen ist. Und deshalb lädt die größte Angebotsgruppe für Wandern schon zum dritten Mal zehn ausgewählte Creator:innen zu einem Eventwochenende voll kreativem Austausch, Wanderbegeisterung und Social-Media-Expertise ein. Denn vielleicht sagt doch ein Reel mehr als tausend Worte.Das Content Creator EventAb sofort können sich begeisterte Fotograf:innen und Content Creator für den Wandersommer deines Lebens und das große Content Creator Event bewerben. Das dreitägige Event findet dieses Jahr von 15. - 17. Juni im traumhaften Seefeld, Tirols Hochplateau statt. Als Basislager dient den zehn ausgewählten Content Creator Teams das Boutique Hotel HENRI, wo auch Workshops und Vorträge zum Thema Social Media und Film-/Fotoproduktion stattfinden. Für die eigentlichen Challenges geht es für die Teams natürlich raus in die Natur, wo sie ihre Aufgaben zwischen Karwendel und Wettersteingebirge mit Stories, Fotos und Filmen lösen müssen.Am Ende des ereignisreichen Wochenendes wählt Österreichs Wanderdörfer drei Gewinnerteams aus, die den ganzen Sommer in 10 Regionen von Österreichs Wanderdörfer unterwegs sind.Einmal quer durch ÖsterreichDas erste der drei Teams, "Team Weitwandern", unterstützt von Europas ausgezeichnete Weitwanderwege, darf die alpine Landschaft Westösterreichs genießen und erkundet Lech Zürs, TirolWest, die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern und den Hochkönig. "Team Bergsee" taucht ein in unvergessliche Momente in der Fuschlseeregion, in Dachstein West und im Großarltal. Und für den krönenden Abschluss erwandert sich das "Team Hochgenuss" die malerischen Regionen Murau, Mittelkärnten und Südsteiermark.Die PartnerAls Mobilitätspartner wird der Wandersommer deines Lebens wie im letzten Jahr von Jeep® Österreich unterstützt. Dieses Jahr fahren die drei Siegerteams vollelektrisch mit dem Jeep® Avenger von Region zu Region. Untergebracht werden die Siegerteams in den Tophotels der Wanderhotels und für die perfekte Tourenplanung und Navigation am Berg sorgt die App komoot.Jetzt bewerbenAlle motivierten Content Creator können sich ab sofort unter www.wanderdoerfer.at/bewerbung-wandersommer-deines-lebens/ für das Content Creator Event und den Wandersommer deines Lebens bewerben.Wer nichts vom Wandersommer deines Lebens und Österreichs Wanderdörfer verpassen möchte, folgt den Wanderdörfern am besten auf Instagram @wanderdoerfer.Jetzt bewerben!Zur PresseaussendungSei dabei beim Wandersommer deines Lebens! Jetzt bewerben! (https://www.wanderdoerfer.at/bewerbung-wandersommer-deines-lebens/)Pressekontakt:Martin Maria Tändlmartin.taendl@wanderdoerfer.atOriginal-Content von: Österreichs Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65520/5461626