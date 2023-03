Die am Wochenende beschlossenen Rettungsmaßnahmen für die kollabierte Silicon Valley Bank (SVB) sorgt am Montagmorgen auch am Kryptomarkt für große Erleichterung. Bitcoin und Co können die Verluste der turbulenten Vorwoche mit teils deutlichen Kursgewinnen ausgleichen. Auch mit Blick auf den Stablecoin USD Coin entspannt sich die Lage nun wieder.Der Bitcoin notiert auf 24-Stunden-Sicht mehr als zehn Prozent höher bei rund 22.500 Dollar. Ein starker Turnaround, wenn man bedenkt, dass der Kurs am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...