Fed legt Programm zur Stützung des Bankensystems auf

Die US-Notenbank hat ein Programm zur Stützung des Bankensystems aufgelegt. Wie sie auf ihrer Website mitteilte, soll damit die Fähigkeit der Institute verbessert werden, Kunden ihre Einlagen auszuzahlen. Kredite mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr sollen über ein Bank Term Funding Program (BTFP) bereitgestellt werden. Als Sicherheiten werden Treasuries, Agentur-Papiere und Hypotheken-Papiere und anderen "qualifizierte Asset" abschlagsfrei akzeptiert. Damit will die Fed nach eigenen Angaben den Notverkauf von Wertpapieren verhindern. Als Backstop dienen dem BTFP 25 Milliarden US-Dollar, die das Finanzministerium freigegeben hat.

US-Behörden kündigen Schritte zum Schutz von Einlagen bei insolventer SVB an

Wenige Tage nach der Schließung der insolventen Silicon Valley Bank (SVB) haben die US-Behörden weitreichende Schritte zum Schutz der Einlagen bei dem Kreditinstitut angekündigt und auch anderen Geldhäusern Hilfen zugesagt. Die US-Notenbank Fed, das Finanzministerium und der Bundeseinlagensicherungsfonds FDIC teilten mit, SVB-Einleger hätten ab Montag Zugriff auf "ihr gesamtes Geld". Der Steuerzahler werde dafür nicht aufkommen müssen.

Chinas Regierungschef sieht Erreichen von Wachstumsziel als "nicht einfach" an

Chinas neuer Regierungschef Li Qiang hat am Montag davor gewarnt, dass das Erreichen des diesjährigen Wachstumsziel nicht einfach werde. "Ich fürchte, dass es nicht einfach sein wird, unser Wachstumsziel von rund 5 Prozent zu erreichen, und dass wir unsere Anstrengungen verdoppeln müssen", sagte Li auf einer Pressekonferenz in Peking zum Ende des Nationalen Volkskongresses. Das für dieses Jahr gesetzte Wachstumsziel ist eines der niedrigsten seit Jahrzehnten.

Deutschlands Ölimporte aus Russland sinken auf Restmenge

Deutschland hat nach dem Inkrafttreten der zweiten Stufe des Ölembargos im Januar nur noch eine Restmenge von Erdöl aus Russland importiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden noch 3.500 Tonnen russisches Erdöl nach Deutschland eingeführt. Im gleichen Monat des Vorjahres hatte die Einfuhrmenge noch bei 2,8 Millionen Tonnen gelegen. Die Erdölimporte aus Russland kamen damit praktisch zum Erliegen, rechnerisch gingen sie um 99,9 Prozent zurück.

Lindner sieht "massives Ausgabenproblem" im Haushalt

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bleibt im aktuellen Streit um die Haushaltspolitik der Koalition hart. Im Interview mit der ARD attestierte Lindner der Bundesregierung ein "massives Ausgabenproblem" und lehnte ein erneutes Aufweichen der Schuldenbremse und höhere Steuern ab. Nötig sei vielmehr, die Ausgaben zu beschränken und den Haushalt zu konsolidieren.

Lindner sieht auf EU-Ebene keine Mehrheit für Verbrenner-Aus

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht auf EU-Ebene keine Mehrheit für das Verbot des Verbrenners. Deutschland könne nur deshalb jetzt so Einfluss nehmen, weil es nicht allein sei, sagte der FDP-Chef am Sonntagabend in der ARD. Am heutigen Montag treffen sich Verkehrsminister der EU in Straßburg, wo es um die Pläne gehen soll. Dabei, sagte Lindner, kämen Minister aus ganz Europa zusammen, die alle die deutschen Bedenken teilten. "Wenn Sie sagen, Europa schaut kritisch auf Deutschland, dann würde ich umgekehrt sagen, ganz offensichtlich schaut eine Mehrheit kritisch auf das, was jetzt auf dem Tisch liegt", sagte Lindner im "Bericht aus Berlin".

Waffenimporte in Europa infolge des Ukraine-Kriegs verdoppelt

Infolge des Ukraine-Kriegs haben sich die Rüstungsimporte in Europa im Jahr 2022 nahezu verdoppelt. Wie aus dem jährlichen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri hervorgeht, wuchsen die Importe von Waffen im Vergleich zum Vorjahr um 93 Prozent. Demnach stieg die Ukraine im vergangenen Jahr zum drittgrößten Waffenimporteur weltweit auf.

Pro-russisches Netzwerk in von Protesten erschütterter Republik Moldau enttarnt

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bleibt die politische Lage in der Republik Moldau angespannt. Wie die moldauische Polizei mitteilte, enttarnten Ermittler ein von Russland gesteuertes Netzwerk, dessen Ziel die Destabilisierung des an die Ukraine grenzenden Staates gewesen sei. Nach Razzien am Samstagabend seien 25 Männer befragt und sieben festgenommen worden, erklärte Polizeichef Viorel Cernauteanu.

Südkorea und USA starten größte Militärübungen seit fünf Jahren

Südkorea und die USA haben ihre größten gemeinsamen Militärübungen seit fünf Jahren gestartet. Mit dem mindestens zehn Tage dauernden Manöver "Freedom Shield" (Freiheitsschild") reagieren Seoul und Washington nach eigenen Angaben auf das "veränderte Sicherheitsumfeld" in der Region aufgrund der verstärkten Aggressionen Nordkoreas.

Nordkorea meldet Test von zwei strategischen Marschflugkörpern

Wenige Stunden vor dem geplanten Beginn eines großangelegten Militärmanövers der USA und Südkoreas hat Nordkorea nach eigenen Angaben zwei strategische Marschflugkörper getestet. Ein U-Boot habe die Marschflugkörper am Sonntagmorgen aus dem Meer vor der Küstenstadt Sinpo im Osten des Landes abgefeuert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

