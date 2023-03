Andritz erhielt einen Auftrag von Hubei Xianhe New Materials zur Lieferung einer chemi-thermomechanischen Faserlinie mit einer Kapazität von 350 admt/h für das Werk in Jingzhou in der chinesischen Provinz Hubei. Der Lieferumfang umfasst sowohl alle Schlüsselkomponenten als auch die technische Überwachung der mechanischen Installation, die Inbetriebnahme, Abnahme und Schulungsmaßnahmen. Das 2021 gegründete Unternehmen Hubei Xianhe New Materials ist in der Faserstoff- und Papierindustrie sowie in einigen weiteren Geschäftsbereichen tätig.

Den vollständigen Artikel lesen ...