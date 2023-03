Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche mit deutlichem Verlust. Der ATX startete sehr schwach und blieb permanent im roten Terrain und verzeichnete letztlich ein Minus von 1,69 Prozent bei 3.445,68 Punkten. Negative Vorgaben aus Asien und USA trübten auch in Europa die Stimmung. Die anhaltenden Sorgen um eine Zinserhöhung belasteten die Märkte. Der am Freitagnachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht stand unter besonderer Beobachtung. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag zwar über der Prognose, doch erhöhte sich die Arbeitslosenquote auf 3,6 von zuvor 3,4 Prozent. Man ist von einem gleichbleibenden Wert ausgegangen. Auch die Bankenbranche ist wegen schlechter ...

