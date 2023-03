EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Personalie

SNP: Andreas Röderer wird neuer CFO



Heidelberg, 13. März 2023 - Der Verwaltungsrat des Heidelberger Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE, führender Anbieter von Software für digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld, hat Andreas Röderer zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Geschäftsführenden Direktoriums bestellt. Er wird das Amt spätestens zum 1. September 2023 antreten. Der derzeitige interimistische CFO Prof. Dr. Thorsten Grenz bleibt bis zum Abschluss einer geordneten Übergabe im Unternehmen.

Richard Roy, Vorsitzender des Verwaltungsrates von SNP, kommentiert: "Andreas Röderer verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Rechnungswesen in der Softwareindustrie. In verantwortungsvoller Position als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung der SAP Deutschland hat er seine Managementfähigkeiten eindrucksvoll bewiesen. Mit seiner Expertise ergänzt er unser Management bestens, sodass SNP für die Fortsetzung des Wachstumskurses optimal aufgestellt ist. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich Prof. Dr. Thorsten Grenz für seine Bereitschaft danken, bis zur Übergabe an Andreas Röderer weiter als Interim-CFO an Bord zu bleiben."

Andreas Röderer ist seit 14 Jahren in mehreren Managementpositionen für SAP tätig. Als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung von SAP Deutschland verantwortet er seit drei Jahren die finanzielle Steuerung der Geschäftstätigkeit der deutschen Vertriebseinheit der SAP mit einem Umsatz von über 5 Mrd. Euro. Dabei hat er insbesondere Themen rund um Innovationen vorangetrieben, den Umsatz im Cloud-Bereich gesteigert und zu einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit beigetragen. Der gebürtige Heidelberger ist Diplom-Kaufmann und hat einen Master in Auditing and Business Law. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

"Im Namen des gesamten Unternehmens heiße ich Andreas Röderer herzlich Willkommen im Team", sagt Dr. Jens Amail, CEO der SNP SE. "Seine umfassende und tiefgreifende Expertise im Finanzwesen und seine Erfahrung auch aus der Wirtschaftsprüfung im Mittelstand passen sehr gut zur SNP. Neben seinen weitreichenden Kompetenzen im Business Partnering verfügt er über wertvolle Kenntnisse auf der SAP-Kundenseite - vor allem mit Blick auf deren Transformationsbedarfe. Dies ist ein ideales Package, um gemeinsam die Wachstumsstrategie von SNP fortzuführen."

In Zuge der Neubesetzung der CFO-Position hat SNP die Ressorts der Geschäftsführenden Direktoren neu strukturiert. Wesentliche Veränderung ist, dass Dr. Jens Amail in seiner Funktion als CEO die Verantwortung für sämtliche Regionen, das Ressort Human Resources sowie das neue Ressort Nachhaltigkeit übernimmt. Gregor Stöckler als COO fokussiert sich auf die Weiterentwicklung des Portfolios, den konsequenten Ausbau des Kundennutzens und die Innovationskraft des Unternehmens. Andreas Röderer - und bis zu seiner Ankunft Thorsten Grenz - sind in ihrer Funktion als CFO für die Bereiche Finanzen, Controlling, Recht und IT zuständig. Mit diesen Maßnahmen stärkt SNP den Fokus in der Führung anhand der strategischen Ziele der Wachstumsstrategie ELEVATE, erhöht die Prozesseffizienz und richtet sich stärker an den Erfolgsfaktoren eines Softwareunternehmens aus.

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten.

Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu re-strukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren.

Weltweit vertrauen rund 1.800 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen vorläufigen Umsatz von rund 172 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com



Ansprechpartner SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

presse@snpgroup.com

