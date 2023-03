Der deutsche Leitindex musste am Freitag einen Rücksetzer um 1,3% auf 15.428 Punkte verbuchen. Rückblick: Nachdem der US-Bankensektor am Donnerstagabend unter Druck geraten war, eröffnete der DAX die Sitzung am Freitag mit einer 263 Punkte breiten Abwärtslücke bei 15.370 und fiel noch in der ersten halben Stunde auf das Tagestief bei 15.316 Zählern. ...

