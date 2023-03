Der A1 Start-up Campus kann für das vergangene Geschäftsjahr 2022 Rekordzahlen vermelden. Insgesamt erwirtschafteten die 18 am Campus beheimateten Unternehmen mit rund 350 Mitarbeiter:innen einen Jahresumsatz in der Höhe von 32 Mio. Euro, das ist ein Plus von 48 Prozent im Jahresvergleich. Alle Unternehmen insgesamt weisen eine Bewertung von erstmals mehr als 100 Mio. Euro auf, wobei Ready2Order, AdScanner und Whalebone das Start-up Ranking anführen. 2022 wurden 6 neue Start-ups auf den Campus aufgenommen, darunter Sleeve und WISCH'N. Andere Start-ups konnten ihr Produktangebot ausweiten oder neue Märkte erschließen: A1 Net Protect by Whalebone startete bei A1 Makedonija, Invenium gab eine Kooperation mit Telefonica Deutschland bekannt, Ubiq ist ...

