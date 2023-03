Die Bank-Aktien sind weiter unter Druck. In Deutschland büßt etwa die Commerzbank am Montag Vormittag mehr als 6 Prozent ein, in Öterreich gibt die Bawag am deutlichsten ab (mehr als 5 Prozent).Aber auch Deutsche Bank, RBI und Erste Group sind deutlich im Minus. Aufgrund von Bank-Pleiten in den USA kommt der Sektor deutlich unter die Räder. Neben den Insolvenzen der Krypto-Bank Silvergate Capital und des Startup-Finanzierers Silicon Valley Bank (SVB) gab es am Sonntag News zu einer weiteren Banken-Pleite, nämlich der Signature Bank. Finanzministerin Yellen ordnete die US-Einlagensicherungsbehörde an, die Einlagen der SVB und der Signature Bank zu garantieren. Die Bawag zählt laut eigener Website USA zu den Kernmärkten und hat dort erst vor ca ....

Den vollständigen Artikel lesen ...