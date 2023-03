Unterföhring (ots) -"Wie viele Ecken sieht man höchstens von einem Würfel, der vor einem auf dem Tisch liegt?* Wer kombiniert am Schnellsten? Wer denkt um die Ecke? Wer ist cleverer als 99 Prozent aller Deutschen? "Ich habe Spaß am Quizzen und glaube, dass ich sehr weit komme", gibt sich Steuerfachwirt Tobias (29) aus Hessen selbstbewusst. In der neuen SAT.1-Show "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" misst Moderator Jörg Pilawa ab Mittwoch, 15. März 2023, um 20:15 Uhr, die Intelligenz von 100 Kandidat:innen im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen. Lässt Tobias seine Mitquizzer:innen hinter sich? Wer zählt zu den Cleversten in Deutschland?19 Fragen. 30 Sekunden. 100.000 Euro."Vorab wird jede Frage einem Querschnitt der deutschen Bevölkerung gestellt. Deshalb wissen wir, wieviel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen. Unsere 100 Kandidat:innen können sich Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vorkämpfen, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat", erklärt Moderator Jörg Pilawa das Erfolgsgeheimnis. Jede der 19 Fragen muss innerhalb von 30 Sekunden richtig beantwortet werden. Der oder die Sieger:in erhält bis zu 100.000 Euro. Andrea Kiewel und Pierre M. Krause quizzen als Stargäste in der ersten Folge außer Konkurrenz mit.Mitquizzen und Geld gewinnenParallel zur Quizshow in SAT.1 können die Zuschauer:innen in der JoynMe-App zeitgleich mitquizzen und bei jeder Folge bis zu 500 Euro gewinnen. Weitere Infos online unter: sat1.de"Das 1 % Quiz - Wie clever ist Deutschland?" ist eine Produktion der BBC Studios Germany."Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" - ab 15. März 2023, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.*Nur 15 Prozent der Deutschen konnten diese Frage richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage gibt Jörg Pilawa in der ersten Folge von "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?"Hashtag zur Show: #1ProzentQuizSAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169email: petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5461730