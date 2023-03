Lausanne (ots) -Sehr geehrte MedienschaffendeWir laden Sie herzlich ein zur Präsentation der Ergebnisse der jüngsten HBSC-Studie (Health Behaviour in School-aged Children), und zwar amMontag, 27. März 2023, 9.00 UhrKongresszentrum Kreuz, Zeughausgasse 41, BernDie national repräsentative Studie wird von Sucht Schweiz alle vier Jahre im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit durchgeführt.Die neusten Zahlen zum Konsum psychoaktiver Substanzen von Schülerinnen und Schülern in der Schweiz sowie die Entwicklungstrends der letzten Jahre stehen im Fokus der Medienkonferenz.Grégoire Vittoz, Direktor von Sucht Schweiz, sowie Marina Delgrande Jordan, HBSC-Projektleiterin bei Sucht Schweiz, präsentieren die Studie mit den neusten Resultaten. Eine Einordnung der Ergebnisse erfolgt durch Dr. Roy Salveter, Leiter der Abteilung Prävention nichtübertragbarer Krankheiten, Bundesamt für Gesundheit, BAG.Bitte melden Sie sich unter medien@suchtschweiz.ch an - idealerweise bis am 23. März.Falls Sie im Voraus einen Termin für ein Interview vereinbaren möchten, zögern Sie nicht, ab sofort Kontakt mit uns aufzunehmen.Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und würden uns freuen, Sie am 27. März in Bern begrüssen zu dürfen.Freundliche GrüsseMonique Portner-HelferMediensprecherin Sucht Schweiz-----------------------------------------------------------------------------------------------------AnfahrtKongresszentrum Kreuz, Zeughausgasse 41, Bernwww.kongresszentrumkreuz.chDas Kongresszentrum Kreuz befindet sich wenige Gehminuten von Hauptbahnhof, Bundeshaus und Zytglogge sowie wenige Schritte vom Parkhaus Metro entfernt.Pressekontakt:Medienteam Sucht SchweizTel. 021 321 29 29.medien@suchtschweiz.chOriginal-Content von: Sucht Schweiz / Addiction Suisse / Dipendenze Svizzera, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000980/100904293