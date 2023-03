Bonn - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat gegenüber der deutschen Niederlassung der Silicon Valley Bank ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Außerdem ordnete die Bafin am Montag an, die Bank für den Verkehr mit der Kundschaft zu schließen.



Es bestehe Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Gläubigern. Die Maßnahmen sollen solange gelten, bis die weitere Entwicklung in den USA geklärt ist. Die Notlage der deutschen Niederlassung stelle keine Bedrohung für die Finanzstabilität dar. Die Bilanzsumme des in Frankfurt am Main ansässigen Instituts belief sich gemäß aufgestelltem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 auf 789,2 Millionen Euro.



Laut Bafin betrieb die Silicon Valley Bank in Deutschland nur Kreditgeschäft, aber kein Einlagengeschäft. "Aus dem Moratorium ergeben sich somit keine Konsequenzen für die Einlagensicherung in Deutschland", so die Bafin.

