FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.03.2023 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DELIVEROO TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 170 PENCE - JEFFERIES CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 360 (388) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2400 (2100) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 11870 (10852) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2080 (1930) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT) TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - JPMORGAN CUTS BRITISH-AMERICAN-TOBACCO-PRICE TARGET TO 3100 (3600) PENCE - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 620 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5300 (5500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES BUNZL ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' INTO Q1-STATEMENT - JPMORGAN RAISES BUNZL TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3375 (3250) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 800 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 700 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 128 (123) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken