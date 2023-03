Südostasiens Internetriese Sea ist in die Gewinnzone gesprungen. Den überraschenden Profit verdankt der Dreizack aus Games, E-Commerce und Fintech einem knallharten Sparkurs - und ausgerechnet jenem Geschäftsbereich, der am schwächsten wächst.Thrilled! Excited! Blown away! Das ist wohl das Vokabular, das amerikanische Manager bei der Vorlage eines vergleichbaren Ergebnisses verwendet hätten. Doch Forrest Li, der Chairman und Vorstandschef von Sea, beließ es am Dienstag bei einem "wir beginnen das ...

