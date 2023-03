123fahrschule, der digitale Innovator unter den deutschen Fahrschulen, hat seinen Umsatz im Jahr 2022 mehr als verdoppelt. Dies wurde trotz einiger Gegenwinde erreicht, wie die Wiedereinführung des obligatorischen Präsenzunterrichts, der eine Hürde für das digitale Geschäftsmodell von 123fahrschule darstellt. Möglicherweise könnte sich dies 2023 ändern, so dass es ein guter Zeitpunkt für einen Video-Call ist. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am Freitag, den 17.03.2023 um 10:00 Uhr einen Earnings Call mit 123Fahrschules CEO Boris Polenske. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://bit.ly/3TnIHHJ zur Verfügung gestellt.





