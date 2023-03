Bloomberg nennt ihn in Anlehnung an seine CNBC-Fernsehshow "Mad Money" den "Mad Man der Wall Street", das Handelsblatt schreibt über ihn: "Schrill, aggressiv, durchgeknallt - seine Fans lieben ihn", und erklärt ihm zum "neuen Star unter den Aktiengurus in den USA". Die Rede ist von Jim Cramer, eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Wall Street. Der ehemalige Börsenmakler und Gründer des äußerst erfolgreichen Hedgefonds Cramer Berkowitz hat mit seiner Fernsehshow die Börsenberichterstattung ...

