Es hat sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell: Pfizer will Seagen übernehmen und greift dafür tief in die Tasche. Der Pharma-Riese bietet satte 43 Milliarden Dollar für den Krebsspezialisten. Es handelt sich hierbei um die zweite angekündigte milliardenschwere Transaktion im Biotech-Sektor an diesem Montag.Pfizer hat damit nach den Übernahmen von Global Blood Therapeutics, Arena Pharmaceutical und Biohaven ein weiteres Übernahmeziel identifiziert. Mit 43 Milliarden Dollar könnte es sich hierbei ...

