Freiburg (ots) -Das Fachmagazin zeigt sich ab März im neuen Gewand. Mit "personalmagazin - neues lernen" fokussiert das Medium zukünftig weitere Themen und wird um ein umfangreiches digitales Angebot ergänzt."wirtschaft + weiterbildung" ist bereits seit 1989 das Fachmagazin der Wahl, wenn es um Themen und Inhalte der Bereiche Personal- und Organisationsentwicklung, Coaching und Training geht. Unter dem neuen Namen "personalmagazin - neues lernen" wird die Publikation künftig zusätzlich die Themen Mitarbeiterführung und Lerntechnologien stärker in den Fokus rücken. Daneben wird frischen Impulsen und kontroversen Debatten mit den drei neuen Kolumnen "Führungsgeflüster", "Datenempathie" und "Systemblick" sowie der Rubrik "Standpunkte" noch mehr Platz eingeräumt.Aus dem bisherigen Printmagazin wird ein multimediales Produkt: mit dem visuell anspruchsvollen Printmagazin, der Online-Plattform neues-lernen.org, der neues-lernen-App mit tagesaktuellen News, dem Newsletter sowie dem Podcast "neues lernen" mit interessanten Gästen aus der Lernszene. Damit wird der Lerntrend aufgegriffen, dass Wissen und Lernen auf allen Kanälen verfügbar sein muss. Chefredakteurin Kristina Enderle da Silva betont: "In unserem Fachmagazin geht es um Lernen und Weiterentwickeln - und auch wir haben uns weiterentwickelt. Das neue hochwertige Design zusammen mit dem neuen Namen spiegeln unsere redaktionellen Inhalte nun perfekt wider.""personalmagazin - neues lernen" erscheint mit einem anspruchsvollen Layout, das die mehrfach ausgezeichnete Agentur Zmyk entworfen hat. Tina Berning ist die Schöpferin des Titelbilds und der Illustrationen in der gesamten Ausgabe. Ihre Darstellungen sind bekannt aus Magazinen wie "Die Zeit" oder "The New York Times". Für "personalmagazin - neues lernen" hat sich die Künstlerin in die Themen der Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung hineingedacht.Das Fachmagazin richtet sich an Personalentwickler:innen, Führungskräfte und Geschäftsführer:innen, Trainer:innen und Coaches sowie alle, die Lernen und Veränderung im Unternehmen treiben. Es erscheint in 6 Ausgaben pro Jahr - das erste Mal am 28. März 2023. Die Online-Angebote stehen ab sofort zur Verfügung, der Podcast ebenfalls ab 28. März. Das Magazin steht als eigenständige Zeitschrift künftig unter der Dachmarke "personalmagazin". Das "personalmagazin" erscheint selbstverständlich weiterhin und berichtet über die Themen HR-Management, Strategie und Führung. Das Personalmagazin erscheint bei Haufe in Freiburg im Breisgau.HIER (http://neues-lernen.org/)finden Sie das Online-Portal. Der Podcast "neues lernen" wird auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar und über die neues-lernen-App zugänglich sein.