Zum siebzehnten Mal in Folge wurde der diversifizierte globale Hersteller Milliken Company von Ethisphere, einem Unternehmen, das führend in der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken ist, als eines der 2023 World's Most Ethical Companies ausgezeichnet. Milliken ist eines von 135 ausgezeichneten Unternehmen aus 19 Ländern und 46 Branchen und eines von nur sechs ausgezeichneten Unternehmen, die seit der Gründung dieser Auszeichnung in 2007 jedes Jahr auf der Liste der ethischsten Unternehmen der Welt erscheinen.

Milliken is a 17-time World's Most Ethical Companies honor, one of only six companies included on the list each year since it was first published. (Graphic: Business Wire)