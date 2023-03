Stutensee (ots) -Alexander Lang ist erfolgreicher Immobilienunternehmer und hat sich durch kluge Entscheidungen seine finanzielle Unabhängigkeit aufgebaut. Heute lässt der Experte in seinen Coachings zahlreiche Kunden an seinem Wissen teilhaben und erklärt ihnen, wie auch sie als Investor in der Immobilienbranche zu finanziellem Wohlstand gelangen. Erfahren Sie hier, was es zum Immobilienunternehmer braucht.Viele Angestellte und Erwerbstätige sehnen sich nach mehr - trotz ausreichendem Gehalt und eigentlich guter Work-Life-Balance wünschen sie sich mehr finanzielle Freiheiten und die Möglichkeit, sich Arbeits- und Freizeit nach eigenem Belieben einteilen zu können. Meist haben sie bereits ein erstes finanzielles Polster aufgebaut und würden am liebsten in die Immobilienbranche einsteigen, schließlich wartet hier die Chance auf hohe Renditen und ein stabiles, passives Einkommen. Allerdings schrecken immer noch viele Menschen vor dem Schritt in Richtung Immobilienunternehmer zurück. "Das liegt oft genug an einer falschen inneren Einstellung gegenüber Immobilien", sagt Alexander Lang. "Wer jedoch bereit ist, von Anfang an alles für sein Immobilienbusiness zu tun, kann innerhalb von zwölf Monaten mit ersten Renditen rechnen und langfristig als Investor erfolgreich sein." Der Mentor und Coach ist selbst Immobilienunternehmer und berät sowohl Einsteiger als auch bereits aktive Immobilienunternehmer und hilft ihnen dabei, mit dem richtigen Wissen und einem starken Mindset in kurzer Zeit in der Branche Fuß zu fassen sowie den eigenen Immobilienhandel nach vorn zu bringen. Worauf es für einen erfolgreichen Start im Immobiliengeschäft wirklich ankommt, hat der Experte im Folgenden verraten.1. Es braucht einen klaren FokusViele Menschen können sich vorstellen, über eine strategische Anlage zu finanziellem Wohlstand zu gelangen. Die Zeiten haben sich jedoch sehr gewandelt: Anders als noch vor zehn Jahren steht der Immobilienmarkt heute stark unter Druck - einfach ein Objekt zu kaufen und von den Mieteinnahmen zu leben, diese Rechnung geht häufig nicht mehr auf. Wer heute erfolgreiche Immobiliendeals abschließen möchte, benötigt daher neben fundiertem Fachwissen vor allem eine hohe Motivation. Viele Einsteiger brechen nach einiger Zeit ihr Vorhaben ab, weil sie nicht bereit sind, sich auf die Veränderungen des Marktes mit harter Arbeit einzustellen. Um ein Immobilienbusiness erfolgreich zu betreiben, braucht es daher eine konkrete Absicht und den Willen, sein Vorhaben durchzuhalten. Nur wer bereit ist, viel Zeit, Geld und Energie zu investieren und sich uneingeschränkt auf die Unternehmung zu fokussieren, wird auch die schwierigen Bedingungen des Marktes mit gestiegenen Zinsen und sich ständig verändernden Preiskalkulationen meistern und sich ein erfolgreiches Immobilienbusiness aufbauen können.2. Ressourcenbedarf kennen und deckenZudem sollten sich Einsteiger in die Welt des Immobilienhandels von Anfang an mit den benötigten Ressourcen vertraut machen. Dabei müssen Interessierte von Beginn an überlegen, wen und was sie benötigen, um als Immobilienunternehmer durchzustarten. Beispielsweise ist ein Investor kein Einzelkämpfer: Gebraucht werden vor allem wertvolle Kontakte wie Mentoren und Berater, aber auch erfahrene Steuerberater und finanzkräftige Partner. Je nach Größe des angestrebten Unternehmens können zudem auch bereits zu Beginn eigene Mitarbeiter für das Büro oder die Buchhaltung erforderlich werden. Hier ist eine genaue Abwägung wichtig, welche persönlichen und materiellen Ressourcen überhaupt benötigt werden - nur dann können auch die Schritte eingeleitet werden, um Finanzierung und strategische Planung auf ein solides Fundament zu stellen.3. Umsatz in das Unternehmen holenWenn der Kapitalbedarf klar ist und vielleicht auch einige weitere Co-Investoren gewonnen wurden, kann es an den nächsten Schritt gehen. Dabei geht es vor allem darum, nun möglichst langfristig einen stabilen Umsatz für das Unternehmen zu generieren. Hier trennt sich oft die sprichwörtliche Spreu vom Weizen: Denn um die richtigen Investitionsentscheidungen treffen zu können, werden tiefe Kenntnisse des Immobilienmarktes benötigt. Ein Investor muss jederzeit wissen, welche Objekte am Markt derzeit oder in Zukunft gefragt sind und welche nicht - schließlich ist Grundlage jedes guten Immobiliengeschäfts, möglichst günstig zu bauen und mit Gewinn zu verkaufen. Das ist jedoch heute nur noch mit hohem Fachwissen und einem umfangreichen Netzwerk möglich. Gebraucht werden daher Kontakte zu auf den Immobilienmarkt spezialisierten Mentoren, aber auch zu verlässlichen Handwerkern, Baufirmen und seriösen Geldgebern und Banken.4. Auf das richtige Mindset kommt es anUm ein erfolgreicher Immobilienunternehmer zu werden und vor allem auch zu bleiben, braucht es das richtige Mindset und absolutes Durchhaltevermögen. Letztlich ist es ein Dasein als Unternehmer, mit vielen Freiheiten, aber auch harter Arbeit verbunden. Als Alternative zum Weg in Richtung finanzieller Unabhängigkeit darf es daher keinen Plan B geben - wer von Beginn an bereit ist, viel Zeit und Geld in sein Unternehmen zu investieren und auch in schwierigen Zeiten an seinem neuen Lebensentwurf festzuhalten, kann jedoch auch als Einsteiger in der Branche Fuß fassen. Wer dann noch regelmäßig Feedback einholt und in sich und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess investiert, wird auch heute ein erfolgreicher Immobilienunternehmer werden.Möchten auch Sie als erfolgreicher Unternehmer in der Immobilienbranche Fuß fassen und wünschen sich einen erfahrenen Experten an Ihrer Seite, der Sie dabei unterstützt? Melden Sie sich jetzt bei Alexander Lang (https://alexander-lang.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:LH Immoconsulting GmbHVertreten durch: Alexander Langhttps://alexander-lang.de/kontakt@lh-immoconsulting.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: LH Immoconsulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167343/5462029