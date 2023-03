Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Nach dem schwierigen Vorjahr erscheint wieder Licht am Anleihe-Horizont. Der Preisfindungsprozess ist langsam abgeschlossen, das Chancen-Risikoverhältnis durchaus attraktiv. Ganz weit oben in der Gunst von Emittenten und Investoren stehen Wandelanleihen. Hatten wir das flexible Instrument schon 2022 empfohlen, haben sich die Parameter seitdem noch einmal verbessert.

Das Jahr 2022 wird als annus horribilis in die Anleihe-Geschichte eingehen. Ob Anzahl der Emissionen, platziertes Volumen oder Platzierungsquote: Die Jahresbilanz von IR.on zeigt, dass alle wesentlichen Marktdaten teils deutlich zurückgingen. Aufwärts entwickelten sich nur die Ausfallsummen und die Kupons. Geld hat wieder einen Preis, auch wenn die Zinsen deutscher Staatsanleihen noch lange nicht an die aktuelle Inflationsrate heranreichen. Dabei dürfte die künftige Inflation strukturell sogar noch höher sein. Der Grund dafür sind die 4Ds: Dekarbonisierung, Demographie, Deglobalisierung und Deindustrialisierung könnten dafür sorgen, dass die (Leit-)zinsen längerfristig weiter steigen.

Zinsentwicklung und 4Ds

Unternehmensanleihen gerade aus dem KMU-Segment bieten nicht nur allgemein höhere Kupons als Staatspapiere, sondern wir sehen hier potenzielle weitere Zinsanhebungen der Notenbanken größtenteils bereits eingepreist. Auch die Risikoaufschläge sind gestiegen und auf Stressniveau angekommen. Zudem sind Unternehmen in vielen Fällen besser gemanagt als Staaten. Die im Vergleich zu Staatsanleihen in der Regel kürzere Duration verbessert zusätzlich das Risikoprofil. Alles in allem ist das Risiko-Ertragsprofil von KMU-Anleihen nach unserem Erachten zwischenzeitlich auf einem attraktiven Level angekommen und bietet den Anlegern einen Puffer, der ...

