Deglobalisierung, Dekarbonisierung, Destabilisierung - die Welt durchläuft einen fundamentalen Wandel. Das birgt auch Chancen. Goldman Sachs zur Lage der Nation(en).

Die Welt, wie wir sie kannten: Nach Jahrzehnten des business as usual steht die Weltwirtschaft heute an einem Wendepunkt, der neue Anforderungen an Politik und Gesellschaft stellt. Maria Vassalou, Co-Chief Investment Officer beim Asset Manager Goldman Sachs, identifiziert in ihrem jüngsten Marktkommentar fünf strukturelle Trends, die diesen Wandel vorantreiben: Deglobalisierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung, Destabilisierung und demografische Entwicklungen.

Vassalou startet mit der Covid-19-Pandemie, die uns allen vor Augen geführt habe, wie abhängig wir voneinander geworden sind. Globale Lieferketten und hoch spezialisierte Arbeitsteilung haben Länder anfälliger für externe wirtschaftliche Schocks gemacht als jemals zuvor. Daraus folgt eine Umkehr der Globalisierung, die Verflechtungen lösen möchte und eine Welle der Reindustrialisierung anstoßen könnte. Geopolitische Rivalitäten wie jene zwischen den USA und China veranlassen immer mehr Länder, regionaler zu denken und in wichtigen Industriezweigen mehr Unabhängigkeit anzustreben.

Diese Entwicklungen dürften sich auf die Geschwindigkeit und das Ausmaß von Dekarbonisierungs-Bemühungen auswirken - und zwar negativ. Darüber hinaus spricht die Goldman Sachs-Expertin davon, wie demografische Entwicklungen sowie ein höherer Grad an Digitalisierung die Art und Weise beeinflussen, wie politische Entscheidungsträger mit wichtigen wirtschaftlichen Herausforderungen künftig umgehen werden.

Die Investmentexpertin sieht in den aktuellen weltwirtschaftlichen Veränderungen und den damit verbundenen Unsicherheiten aber auch Chancen. Um sich diese zunutze zu machen und gleichzeitig das eigene Portfolio vor Marktturbulenzen schützen zu können, brauche es einen neuen Ansatz, der auf einer "ganzheitlicheren Beurteilung der Portfolioaufteilung mit mehr Fokus auf Risiken" beruht. Oder auf gut Deutsch: mehr Diversifikation.

Relativ konkret empfiehlt sie Anlageklassen beziehungsweise Branchen, die von einer sich schnell verändernden Weltwirtschaft profitieren können. Dazu zählt Goldman Sachs Technologien, die von aktuellen Trends wie Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischen Veränderungen profitieren - beispielsweise erneuerbare Energien.

(tl) für die wallstreet:online Zentralredaktion