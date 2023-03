Alula, Saudi-Arabien, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Die historische Altstadt von AlUla wurde von der UNWTO in die Liste der besten Tourismusdörfer 2022 aufgenommen.- Delegierte aus aller Welt werden ihre Erfahrungen mit nachhaltigem, innovativem Landtourismus austauschenAlUla, die alte Kreuzung der Zivilisationen im Nordwesten Arabiens, die sich jetzt zu einem weltweiten Reiseziel für kulturelles und natürliches Erbe entwickelt, wird der Schauplatz des allerersten persönlichen Treffens von Vertretern der besten Tourismusdörfer laut der UNWTO sein.Die Dörfer, darunter auch der Altstadtbezirk von AlUla, wurden im Dezember im Rahmen der UNWTO-Initiative für die besten Tourismusdörfer (Best Tourism Villages, BTV) ausgezeichnet, die "Dörfer würdigt, die ein herausragendes Beispiel für ein ländliches Tourismusziel mit anerkannten kulturellen und natürlichen Werten sind, die ländliche und gemeinschaftsbasierte Werte, Produkte und Lebensstile bewahren und fördern und die ein klares Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit in allen ihren Aspekten - wirtschaftlich, sozial und ökologisch - haben".Die UNWTO hat am 12. und 13. März in AlUla die erste Ausgabe der Preisverleihung für die besten Tourismusdörfer und ein Treffen des BTV-Netzwerks organisiert. Die Veranstaltung wird ein Forum für den Wissensaustausch über Themen wie bewährte Verfahren, die Stärkung der Gemeinschaft und öffentlich-private Partnerschaften sein. Sie wird auch die Aktivitäten des Programms für 2022 und den Arbeitsplan für 2023 überprüfen.Die Delegierten aus der Schweiz und Vietnam werden sich im Mehrzweckgebäude Maraya von AlUla versammeln, das den Guinness-Rekord als größtes mit Spiegeln verkleidetes Gebäude der Welt hält, da es eine Fläche von 9.740 m² mit Spiegeln bedeckt. Der Generalsekretär der UNWTO, Surab Pololikaschwili, wird als Gast erwartet.Das BTV-Programm steht im Einklang mit der saudi-arabischen Vision 2030, die eine Verdreifachung des Anteils des Tourismus an der Volkswirtschaft auf 10 % vorsieht. Im Jahr 2019 führte Saudi-Arabien eVisas für Bürger aus 49 Ländern ein, und im Februar dieses Jahres führte das Königreich ein 96-stündiges Stopover-Visum ein.Für die Königliche Kommission für AlUla (RCU) bekräftigt das Treffen das Erbe von AlUla als kultureller Kreuzungspunkt. Als Ort der Zusammenarbeit und des kulturellen Austauschs seit einem Jahrtausend gibt es eine natürliche Synergie zwischen dem Reiseziel und dem BTV-Programm der UNWTO. Die Aufnahme von AlUla in die Liste für 2022 ist eine Auszeichnung für die sorgfältige Regenerierung, die kulturelle Verjüngung und die gezielte Sanierung von Kulturerbestätten durch die RCU. Die RCU fühlt sich nicht nur durch die Aufnahme von AlUla in die BTV geehrt, sondern auch durch die Wahl als Gastgeber dieses ersten globalen BTV-Treffens.S.E. Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus des saudi-arabischen Tourismusministeriums, sagte: "Das Ministerium ist stolz darauf, gemeinsam mit der UNWTO die Preisverleihung für die besten Tourismusdörfer 2022 auszurichten und das erste Treffen des BTV-Netzwerks im historischen Reiseziel AlUla einzuberufen, einem der Dörfer auf der ganzen Welt, die für ihren innovativen Ansatz zur Umgestaltung des Tourismussektors anerkannt wurden".Herr Pololikaschwili, Generalsekretär der UNWTO sagte: "Für ländliche Gemeinden auf der ganzen Welt kann der Tourismus ein echter Wendepunkt sein, wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen, lokale Unternehmen zu unterstützen und Traditionen am Leben zu erhalten. Die von der UNWTO ausgezeichneten "besten Tourismusdörfer" zeigen die Kraft des Sektors, die wirtschaftliche Diversifizierung voranzutreiben und Chancen für alle außerhalb der großen Städte zu schaffen."Ing. Amr AlMadani, CEO der RCU, sagte: "Diese Zusammenkunft der weltbesten Tourismusdörfer dient der RCU zu mehreren Zwecken: Sie ermöglicht uns den Austausch von Erkenntnissen mit Reisezielen, die unser Engagement für eine nachhaltige Erneuerung teilen, und sie präsentiert Maraya als führenden Veranstaltungsort für Konferenzen. Außerdem haben unsere Gäste die Möglichkeit, AlUla zu besuchen, einschließlich der bemerkenswerten Stätte von Hegra, die 2008 als erstes saudi-arabisches Weltkulturerbe in die Liste der UNESCO aufgenommen wurde."Die vollständige Liste der besten Tourismusdörfer 2022 kann hier eingesehen werden: www.unwto.org/news/best-tourism-villages-of-2022-named-by-unwtoVerfolgen Sie die Veranstaltung über den offiziellen Livestream hier: https://youtube.com/live/32ecVh7kzkE (https://urldefense.com/v3/__https:/youtube.com/live/32ecVh7kzkE__;!!BupLon6U!qCP64YTdvDXU43Pymp_5JR2W1dWSwUNtoHHlf3vfHHyxWZ8ow2A9uczHuQgNZcg1YfDMu_-ah74z_O7pYBM62FHsFkWi$)Redaktionelle Hinweise:Es ist immer AlUla / nicht Al-UlaInformationen zur Königlichen Kommission für AlUlaDie Königliche Kommission für AlUla (RCU) wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret gegründet, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der langfristige Plan der RCU skizziert einen verantwortungsbewussten, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung, der das natürliche und historische Erbe des Gebiets bewahrt und AlUla zu einem begehrten Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen macht. 